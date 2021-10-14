 

“У вас будут очень красивые дети”. Макацария показал 19-летнюю возлюбленную в вечернем платье

14.10.2021, 16:28, Новости дня
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13 октября он выложил в Facebook совместный портрет, на котором запечатлен в классическом сером костюме, а его избранница – в черном вечернем платье. В подписи к фото 36-летний бизнесмен тегнул Чичуа и поставил два сердечка.

Пост Макацарии набрал больше 3 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

“У вас будут очень красивые дети”, – написала Мзия Габелия.

“Красивая пара. Дай Бог вам здоровья и долгих лет совместной жизни!” – пожелала Наталия Литвин-Абдула.

“Сладкая парочка”, – прокомментировала Nini Nini.

https://www.facebook.com/irakli.makatsaria.9/posts/10165593931045402

Контекст:

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу “Холостяк” на телеканале СТБ.

С победительницей шоу Аленой Лысак отношения у Макацарии не сложились – пара рассталась после завершения проекта. Все это время он скрывал подробности личной жизни.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с 19-летней Елизаветой Чичуа, и назвал ее “любовью своей жизни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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