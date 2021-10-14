Путин заявил о намерении РФ вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов

Россия направит в 2021 году 255 млн долларов на поддержку маршрутов внутренних воздушных линий и модернизацию аэродромной инфраструктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин на открытии второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

«Особая роль в РФ традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит 255 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По словам президента, таким образом будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.

Ранее Владимир Путин призвал Единую дальневосточную авиакомпанию предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов.