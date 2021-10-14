 

Подписчикам запрещенных Telegram-каналов в Белоруссии грозит уголовная ответственность

14.10.2021, 16:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТе, кто подписан на экстремистские Telegram-каналы в Белоруссии, могут попасть под уголовную ответственность, сообщила глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич.

«Подписка на экстремистские каналы – это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо», – рассказала Ананич в эфире радио Sputnik, подчеркнув, что это нужно было понять уже давно.

Глава комиссии отметила, что сама просматривает эти запрещенные каналы, но из-за рабочей необходимости. Ей приходится периодически знакомиться с содержанием некоторых материалов.

«Но я не являюсь подписчиком этих Telegram-каналов», – отметила Ананич.

В четверг вступает в силу постановление, подписанное премьером Белоруссии Романом Головченко. Теперь по-новому регламентируется признание организаций и граждан причастными к экстремизму.

Ранее решить это мог только суд, теперь же это могут делать структуры МВД и КГБ, которые получат право противодействовать и выявлять экстремистские материалы. Анализировать и давать оценку будет специальная комиссия при министерстве информации.

Ранее сообщалось, что в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко открыли уголовное дело, обвинив их в самовольном присвоении звания или власти, информирует СК страны. Отмечается, что они создали псевдоорганы госвласти, они нарушали требования конституции.



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