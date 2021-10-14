В Свердловской области ищут девочку, которая исчезла после просьбы простить ее

В деревне Шаля Свердловской области пропала девочка, она оставила записку с просьбой простить ее, школьницу ищет полиция, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

«Брат девочки и ее отец обратились в местный отдел полиции 13 октября в 20.50 (18.50 мск). Личный состав ОВД был поднят по тревоге. На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», – цитирует Горелых РИА «Новости».

Он добавил, что семья девочки – полная, в ней четверо детей, она приехала из Узбекистана много лет назад. 17-летний подросток характеризуется ровесниками и учителями с положительной стороны, она учится в 11 классе.

«Прежде чем таинственно исчезнуть… написала записку и передала ее подруге, попросив при этом сразу письмо не читать, а лишь тогда, когда придет время. О том, когда придет это время, знакомая должна была понять сама. В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у нее не было даже сотового телефона», – добавил Горелых.

По его словам, мобильной связью с друзьями ей приходилось пользоваться через одноклассников. На поиски направили около 150 представителей МВД, местных жителей и добровольцев.

Уголовный розыск опрашивает родственников девочки с помощью детектора лжи, розыск проводится под контролем руководства ГУ МВД региона.