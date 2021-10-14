Ученые рассказали, почему предки современных приматов слезли с деревьев

Строение тела приматов идеально подходит для жизни на деревьях. Ученые утверждают, что и наши самые далекие предки жили на ветвях, практически никогда не спускаясь на землю, где их подстерегало множество опасностей. С другой стороны, именно на деревьях росли плоды, которыми они питались. Что же заставило их покинуть привычную среду обитания?

Автор публикации в журнале Ecology and Evolution утверждает, что ранние приматы слезли с деревьев 66 миллионов лет назад. То есть именно в тот период, когда падение астероида на Землю убило динозавров.

Эту версию подтверждают исследование древнейших окаменелостей. Очевидно, это также было условием выживания. Им нужно было расширить среду обитания, и они сделали это.