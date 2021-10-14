Скандалы: По ком стучит кулак Николаева

Провалившего выборы в регионе главу Якутии не пустили к Сергею Кириенко

Во время визита в Москву губернатор Якутии Айсен Николаев надеялся объяснить ситуацию в регионе (провальный результат «Единой России» на выборах) первому замглавы Администрации президента (АП) Сергею Кириенко. Однако его принял только начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин. Кириенко общаться отказался.

Результатом встречи в АП стал ультиматум: либо Николаев исправляет работу своей команды по внутренней политике, либо уходит после первого срока. Хотя главе республики дали чёткий план действий, он начал свою игру и пошёл ва-банк.

Айсен Николаев, который сумел «вывести наверх», а потом снять с поста мэра Якутска непопулярную в регионе, но популярную в Москве Сардану Авксентьеву, находится в непростой ситуации – Кремль демонстрирует недовольство результатами прошедших выборов. Как писал «Октагон.Восток», «Единая Россия» набрала 32 процента, а КПРФ, последние электоральные циклы занимавшая минимум третье место, получила 35 процентов. «Новые люди», которых возглавляла Сардана, в родной республике набрали чуть меньше 10 процентов.

Сразу после объявления итогов выборов глава региона полетел в Москву на рабочее заседание Госсовета. Однако встреча в столице стала не просто рабочим визитом для решения оперативных вопросов. Как губернатор-штрафник Николаев по итогам выборов пообщался и с руководством Администрации президента. Сам он ожидал личного разговора с заместителем главы АП Сергеем Кириенко, чтобы объяснить ему диалектическую сложность работы в регионе. Но встретился лишь с начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным.

Прогоревшая Якутия

По данным «Октагон.Восток», главе региона дали понять, что результаты его работы никак нельзя признать удовлетворительными. Главным фактором поражения ЕР в Якутии была названа неэффективная внутренняя политика Николаева. Ему было предложено провести реформы в своём аппарате, чтобы стабилизировать ситуацию в республике и повысить доверие к власти.

Однако первым шагом Николаева стала вовсе не реформа внутри собственной команды, а резкая атака на председателя своего правительства Андрея Тарасенко, который работает в регионе после неудачных выборов губернатора Приморья в 2018 году.

Глава Якутии показательно отчитал премьера, громко ударив по столу кулаком.

Формальным поводом стала борьба с ковидом и перебои с поставками кислорода в республику, а реальной причиной, как говорят в кулуарах, – стремительно слабеющие позиции главы республики, по итогам выборов оказавшейся в «красной» зоне коммунистов.

Фрагмент политического шоу Николаев выложил в личном телеграм-канале, который он завёл неделю назад, как раз после завершения визита в Москву. Что интересно, Тарасенко рассматривается как замена Николаеву.

Человек результата

Тут стоит заметить, что это не первая подобная история с Николаевым за последнее время. Ранее, 11 октября, глава Якутии уже выкладывал фрагмент, в котором сравнил республиканских министров с лебедем, раком и щукой из одноимённой басни.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, Николаеву приходится лавировать между федеральным центром и собственными интересами.

– Понятно, что Тарасенко прислали из Москвы, и любому губернатору было бы нелегко, когда у него внешний председатель правительства. Наверняка он бы хотел сам назначить главу правительства. Но при этом схема рабочая: есть свои плюсы и проистекающие из них минусы. Ты можешь ему что-то делегировать как ставленнику Москвы – тебя же прислали, вот ты и решай с Москвой вопросы. А минусы в том, что решения эти могут быть автономными, – говорит он.

Политолог Константин Калачёв, работавший в республике, считает, что скандальная история, показанная в СМИ, – часть договорённостей с федеральным центром.

«Можно, конечно, пытаться заработать очки, стуча кулаком на навязанного варяга, но это, мне кажется, демонстрация слабости позиции, а не силы – попытка заработать очки в глазах населения» — Константин Калачёв, политолог

– Может быть, не нужно было с самого начала принимать предложение об усилении своей команды варягами. Это обычный приём руководителей, у которых снижается рейтинг. Сработает или нет? Ну, это их личные проблемы. Конфликты внутри команды, – говорит Калачёв.

– При всём уважении к Николаеву я и ему это говорил лично. Легко быть новым руководителем на фоне растерявшего доверие [Егора] Борисова, когда ты моложе, энергичнее, желаннее, и трудно стать из человека надежды человеком результата. Где мост через Лену? Где возвращение алданского золотого рудника в Якутию или возобновление работы алмазного рудника «Мир»? Где молочные реки и кисельные берега? – подводит итог политолог.

Иван Зуев