Скандалы: «Троянский конь» от Ольги Васильевой

В основу дела Марины Раковой легла экспертиза, сделанная в Российской академии образования, которую возглавляет ее бывшая начальница

В основу уголовного дела, фигурантами которого являются бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, легла экспертиза госконтрактов, выполненная Российской академией образования (РАО). Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к следствию.

«Экспертиза — это некое заключение на 30 страниц о том, что работы выполнены некачественно», — сказал собеседник «Медузы».

РАО возглавляет Ольга Васильева — бывшая министр просвещения и бывшая начальница Марины Раковой. По данным источника «Медузы», близкого к Минпросвещения, между Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт. Причины конфликта он раскрывать не стал.

Пресс-служба РАО не смогла оперативно ответить на запрос «Медузы».

Ольга Васильева с 2016 года была министром образования и науки, а после реорганизации министерства занимала пост главы Минпросвещения. Она ушла в отставку в январе 2020-го вместе со всем правительством Дмитрия Медведева и не вошла в кабинет министров нового премьера Михаила Мишустина.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин назначил ее председателем попечительского совета РАО на пять лет. В июне 2021 года Васильева стала президентом академии. Против избрания Васильевой, писала «Новая газета», выступали многие члены РАО, но на выборах президента академии, где Васильева была единственным кандидатом, бывшая министр получила необходимое число голосов.

После ухода Васильевой из Минпросвещения Марина Ракова сохранила свой пост при новом министре Сергее Кравцове. Она уволилась в марте 2020 года и перешла на работу в Сбербанк, где заняла пост вице-президента. В Сбербанке Ракова курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы». Вскоре после того, как на нее завели уголовное дело, было объявлено, что в Сбербанке она больше не работает.

Ракову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования, который на эти деньги заказал работы у субподрядчика — Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка).

Деньги перечислили, а работы выполнены не были, утверждает следствие. Ущерб предварительно оценивают в 50 миллионов рублей. Ракову 7 октября арестовали на два месяца.

Ректор Шанинки Сергей Зуев, также проходящий по делу, был задержан 12 октября. Его подозревают в хищении 21 миллиона рублей. Зуев не признает себя виновным. В Шанинке утверждают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта с Фондом новых форм развития образования. Следствие просит арестовать Зуева. Суд изберет ему меру пресечения днем 13 октября.

Анастасия Якорева

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