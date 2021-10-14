Дума одобрила запрет на списание соцвыплат за долги

По словам Неверова, несмотря на принятые ранее законы единовременные выплаты не подпадали под действие этих норм. Одобренный 14 октября законопроект призван исправить ситуацию: документ запрещает банкам списывать выплаченные в качестве господдержки средства без дополнительного согласия заемщика.

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет гражданина с 1 января 2021 года, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Инициатива усиливает защиту соцвыплат от списания по исполнительному производству. Норма касается разовых выплат и других видов государственной поддержки.

“В том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении”, – уточнил председатель ГД.

Если заемщик уже подтвердил согласие на списание средств для погашения кредита, то он может потребовать деньги назад в течение 14 дней после списания банков. Средства возвратятся в течение трех рабочих дней.

“После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов погасить очередную часть долга самостоятельно”, – пояснил Володин.

На заседании 14 октября парламентарии также приняли в первом чтении законопроект по защите пенсионных накоплений граждан от недобросовестных страховщиков.