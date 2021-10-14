 

Дума одобрила запрет на списание соцвыплат за долги

14.10.2021, 16:04, Разное
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По словам Неверова, несмотря на принятые ранее законы единовременные выплаты не подпадали под действие этих норм. Одобренный 14 октября законопроект призван исправить ситуацию: документ запрещает банкам списывать выплаченные в качестве господдержки средства без дополнительного согласия заемщика.

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет гражданина с 1 января 2021 года, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Инициатива усиливает защиту соцвыплат от списания по исполнительному производству. Норма касается разовых выплат и других видов государственной поддержки.

“В том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении”, – уточнил председатель ГД.

Если заемщик уже подтвердил согласие на списание средств для погашения кредита, то он может потребовать деньги назад в течение 14 дней после списания банков. Средства возвратятся в течение трех рабочих дней.

“После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов погасить очередную часть долга самостоятельно”, – пояснил Володин.

На заседании 14 октября парламентарии также приняли в первом чтении законопроект по защите пенсионных накоплений граждан от недобросовестных страховщиков.



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