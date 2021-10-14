 

Минусы и геморрой: как Миронова живет с молодым мужем и сыном за городом

14.10.2021, 16:04, Разное
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Актриса Мария Миронова с рождения жила в центре Москвы. Район Арбата с его переулками, Малую Бронную, Большую Никитскую, на которой провела все детство, знаменитость просто обожает. Между тем звезду кино и сериалов всегда тянуло к загородной жизни.

Воплотить мечту о собственном доме с участком Миронова смогла лишь относительно недавно. Актриса, ее муж и младший сын сейчас живут в коттеджном поселке на Новой Риге, что недалеко от столицы. Для ребенка, по словам Марии, загородная жизнь – идеальный вариант.

“Но есть и минус — то, к чему я вообще не привыкла — к дороге, когда ты постоянно едешь по пробкам туда-сюда”, – поделилась Миронова в свежем интервью.

На природе человек становится пассивным, считает Миронова. Марии все сложнее заставить себя покинуть уютный дом и отправиться куда-либо. Раньше, проживая в Москве, Миронова за секунду собиралась и мчалась по делам, теперь актрисе требуется время на дорогу. Кроме того, сейчас в центре, по словам артистки, ей очень сложно найти место для парковки. У Мироновой нет резидентского разрешения, поэтому не во все районы она может приехать на авто.

Артистка призналась также, что уже довольно длительное время перестраивает свой загородный особняк, постоянно его модернизируя. Ранее в интервью Мария Миронова говорила, что, наслушавшись советов, купила готовый дом, хотя могла взять участок и сама заняться строительством. Так, по мнению звезды, получилось бы выгоднее.

“В результате в своем готовеньком доме не знаю, где какая труба, вообще ничего! То есть получила двойной геморрой”, – отмечала знаменитость.

Сооружением пристройки к дому артистка руководила сама. Она выучила все технические названия, разобралась в тонкостях возведения стен, в гидроизоляции, утеплении, электричестве, отоплении и многом другом.

30 сентября младший ребенок Марии Мироновой, Федор, отпраздновал второй день рождения. Сын, по словам актрисы, растет настоящим хозяйственником. Мальчик обожает поливать цветы и деревья на участке. Утром, оставшись с папой, Федя хватается за швабры, тряпки и пылесосы. У крохи, как заявляет его родительница, большой интерес к бытовой технике.

Добавим, личность мужа 48-летняя Мария Миронова тщательно скрывает. Поговаривают, что избранник актрисы – 29-летний актер Андрей Сорока.



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