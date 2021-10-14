 

Комаровский: Лук и чеснок не помогают при профилактике простуды

14.10.2021, 16:00, Разное
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Популярный теледоктор Евгений Комаровский пояснил о бесполезных средствах, которые часто используются при профилактике простуды. К таковым врач отнес употребление в огромных количествах лука и чеснока.
Комаровский рассказал, что действительно может защитить человека от ОРВИ. Повышенное употребление чеснока и лука не убережет от простуды. Профилактикой заражения является ограничение контакта с человеком, имеющим все признаки болезни. Доктор пошутил, что к тому, кто съест много чеснока, вряд ли захотят подойди люди, поэтому будет соблюдаться дистанция.

Для профилактики ОРВИ и коронавируса нужно носить маски в общественных местах, постоянно проветривать помещения, по возможности проводить встречи на свежем воздухе. Если хочется есть лук и чеснок, то это не запрещается, но подобные методы никак не относятся к профилактическим, если речь идет о простуде.

Ранее Комаровский рассказал, о чем может свидетельствовать тяга к соленому. Желание есть такие продукты говорит о том, что в организме не хватает жидкости и соли. Не исключено и то, что у человека нарушена функция надпочечников.



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