 

Диетолог Тейлор назвала напиток для снижения «плохого» холестерина

14.10.2021, 16:00, Разное
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Диетолог Виктория Тейлор рассказала, употребление какого напитка поможет снизить уровень «плохого» холестерина. Она посоветовала включить в рацион на постоянной основе соевое молоко.
Когда люди часто добавляют в чай, кофе или же хлопья жирное коровье молоко, то только происходит накопление насыщенных жиров. В козьем молоке содержатся аналогичные уровни насыщенных жиров. Они повышают уровень холестерина в крови.

В клетках печени человека присутствуют рецепторы ЛПНП. Им мешает работать слишком большое количество насыщенных жиров. В результате в крови накапливаются многие вредные элементы.

Отличной альтернативой в этом плане может стать соевое молоко. В нем содержится белок, благоприятно воздействующий на здоровье сердца. Результаты проведенных исследований показывают, что уровень холестерина снижает употребление 15-25 граммов соевого протеина. В одной порции соевого молока содержится порядка восьми граммов белка.

Когда снижается уровень холестерина, уменьшается риск развития сердечных патологий. Также у человека нормализуется давление и другие показатели здоровья.

Источник: www.medikforum.ru



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