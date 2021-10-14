Диетолог Тейлор назвала напиток для снижения «плохого» холестерина

Диетолог Виктория Тейлор рассказала, употребление какого напитка поможет снизить уровень «плохого» холестерина. Она посоветовала включить в рацион на постоянной основе соевое молоко.

Когда люди часто добавляют в чай, кофе или же хлопья жирное коровье молоко, то только происходит накопление насыщенных жиров. В козьем молоке содержатся аналогичные уровни насыщенных жиров. Они повышают уровень холестерина в крови.

В клетках печени человека присутствуют рецепторы ЛПНП. Им мешает работать слишком большое количество насыщенных жиров. В результате в крови накапливаются многие вредные элементы.

Отличной альтернативой в этом плане может стать соевое молоко. В нем содержится белок, благоприятно воздействующий на здоровье сердца. Результаты проведенных исследований показывают, что уровень холестерина снижает употребление 15-25 граммов соевого протеина. В одной порции соевого молока содержится порядка восьми граммов белка.

Когда снижается уровень холестерина, уменьшается риск развития сердечных патологий. Также у человека нормализуется давление и другие показатели здоровья.

Источник: www.medikforum.ru