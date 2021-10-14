Актер Валерий Гаркалин вышел из комы

Российский актер Валерий Гаркалин сегодня вышел и комы. Состояние 67-летнего артиста, который борется с последствиями коронавируса, постепенно улучшается. Врачи отменили ему часть препаратов.

На днях у Валерия Гаркалина начала наблюдаться позитивная динамика. Комплексное лечение, к которому прибегли столичные медики, дало свои плоды. Врачи отменили ряд назначенных ранее препаратов, в том числе и тех, которые поддерживали искусственную кому. Организм артиста нормально отреагировал на изменения в плане лечения. Сейчас Гаркалин пребывает в состоянии поверхностного оглушения. Знаменитость пока окончательно не пришел в сознание.

Когда пациент находится в состоянии оглушения, у него наблюдаются заторможенные реакции, присутствует постоянная сонливость, словесный контракт ограничен. Он с трудом воспринимает окружающую реальность.

Напомним, что о госпитализации Гаркалина в Коммунарку стало известно 2 октября. Тогда результаты КТ показали, что его легкие повреждены на 25%. Постепенно этот показатель вырос в три раза. Врачи приняли решение о переводе актера в реанимацию и введении в кому, поскольку его состояние было оценено на критическое. Там его подключили к ИВЛ, а потом добавили аппарат ЭКМО, чтобы насытить кровь кислородом.

Источник: www.kp.ru