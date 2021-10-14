Роскомнадзор представил реестр сочетания цветов, нежелательных в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России опубликовала на официальном сайте “Реестр цветов и цветовых сочетаний, нежелатальных в употреблении в Российской Федерации”. В него ожидаемо вошло сочетание цветов радуги от красного до фиолетового включительно, розовый, голубой и некоторые другие.

По сообщению пресc-службы Роскомнадзора, ведомство не станет запрещать абсолютно все изображения этих цветов, а сконцентрируется на “подчеркнуто агрессивном, демонстративном использовании цветовых решений”. Организации и отдельные физические лица (дизайнеры, фотографы, художники) при игнорировании требований Роскомнадзора могут быть включены в реестр нежелательных организаций.

“Знаете, когда мужчина ходит в розовой рубашке — согласитесь, это не вполне нормально. Дети смотрят на это и думают — а что такого, вырасту и тоже надену. Или вот мы уже с утра вынесли предупреждение одной строительной фирме, у неё логотип в цветах радуги. Ну вы строительством занимаетесь или, простите, бордель нетрадиционный содержите? Есть нормальные, уместные цвета — кирпичный, серый, традиционные строительные цвета. Если чувства вкуса нет у людей это одно, но когда на таких логотипах вырастает поколение, которое считает нормальным браки однополые — это, простите, беда, и нужно бить в набат и кричать “Караул!” — заявил на пресс-конференции глава ведомства Андрей Липов.

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