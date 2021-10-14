Откройте свое сердце и поцелуйте воздух: четыре «движения богини» для повышения уверенности в своем теле (идеально подходят женщинам за 60)

В молодости Астрид Лонгхерст была танцовщицей и профессиональной фитнес-ведущей. С возрастом она начала ощущать, что ее тело становится не таким гибким и подвижным. Тогда Астрид создала комплекс упражнений, который назвала “Движения богини”. Эта практика основана на плавных и осознанных движениях, помогающих не только успокоить разум и тело, но и восполнить недостающую энергию, что часто наблюдается в зрелом и пожилом возрасте. Астрид Лонгхерст рассказала о некоторых движениях, входящих в комплекс. Они помогут женщинам старше 60 лет улучшить самочувствие и повысить уверенность в себе.

Двигайтесь, как богиня

Архетип богини – это женщина, которая уверена в своих силах. Она живет так, как ей хочется. Она умеет принимать вызовы судьбы и превращать свою боль в мотивацию.

Движения богини основаны на качествах, таких как внутренняя сила, стойкость, любовь, уверенность в себе и стремление к бесконечным новым возможностям.

Осмысленное движение

Каждое движение, которое вы делаете, имеет смысл. Даже не осознавая этого, вы постоянно выражаете свои самые глубокие мысли и убеждения. Когда вы сжимаете живот и скрипите зубами, а ваши плечи напрягаются, тело подает четкие сигналы о беспокойстве, сопротивлении или негативе.

Когда вы научитесь осознавать эти телесные сигналы, вы сможете начать сознательно изменять их и контролировать. Это действительно полезно, потому что тогда вы (образно говоря) перестанете быть пассажиром, а станете водителем машины, которая мчит вас по жизни.

Преимущества медитации

Польза медитации для здоровья давно известна. Она способствует укреплению иммунной системы, снижению уровня стресса и беспокойства, улучшению памяти и бдительности.

Когда вы комбинируете мягкие движения с медитацией, вы можете углубить связь со своим телом и понять, что ему на самом деле нужно. Например, даже изменение положения тела способно изменить самочувствие в лучшую или в худшую сторону. Рассмотрим четыре движения из комплекса, созданного Астрид Лонгхерст.

Откройте свое сердце

Это красивое движение помогает соединиться с мудростью сердца, повышает самооценку и чувство собственного достоинства. Займите положение стоя или сидя, а затем активно потрите ладони, чтобы зарядиться энергией. Осторожно положите обе ладони на область сердца. Вдохните и широко раскиньте руки в стороны.

Почувствуйте, как ваше сердце открывается навстречу любви, благополучию и радости. На выдохе поднесите обе руки к сердцу. Повторите это красивое плавное движение 6–9 раз или столько, сколько считаете нужным.

Когда выполняете движение, тихо повторяйте следующие слова: “Я доверю мудрости сердца”.

Поцелуйте воздух

Это простое упражнение поможет вам успокоиться и соединиться с настоящим моментом. Астрид предлагает вам сосредоточиться на легком и радостном движении и осознать бесконечные возможности, которые стоят перед вами.

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Встаньте либо сядьте. Плавно поднимайте руки вверх и вперед, словно вы ласкаете воздух. Вдохните и сосредоточьтесь на мысли о том, что ваши пальцы ласкают воздух. Почувствуйте это. Представьте, что вы целуете воздух. На выдохе опустите руки вниз. Повторите эти плавные движения, мягко дотягиваясь до пространства перед вами, а затем возвращаясь в исходное положение.

Повторяйте мантру: “Мне легко и радостно”. Выполняйте это успокаивающее движение столько раз, сколько считаете нужным.

Любовь к себе

Это движение помогает развить смелость, стойкость, личную силу и способность проявлять себя в своей жизни так, как вы этого желаете. Встаньте прямо, ноги вместе. Сделайте шаг вперед правой ногой. В это же время поднимите обе руки вверх в форме буквы “V”. Выполняя это движение, вдыхайте воздух полной грудью.

Движения должны быть мощными и динамичными. Выдохните и вернитесь в исходное положение. Повторите это же движение левой ногой, но руки разведите в стороны. Представьте, что вы выбрасываете все, что вам не нравится, когда опускаете руки. Повторите упражнение 6–9 раз.

Повторяйте мантру: “Я люблю себя такой, какая я есть”. Это упражнение также можно выполнять сидя.

“Стоячие камни”

Это прекрасное движение, которое поможет вам встать на ноги, укрепит внутреннюю силу и стабильность. Займите положение стоя или сидя. Вытяните одну руку вперед ладонью вверх. Сосредоточьтесь на этом действии. При этом не забывайте вдыхать воздух полной грудью.

Позвольте своим глазам смотреть вверх и представьте, что вы достигаете желанной цели. Выдохните и плавно опустите руку. Повторите то же движение другой рукой.

Выполняя это упражнение, произносите мантру: “Я восстанавливаю свою энергию и свою силу”.

Четыре минуты сказки

Астрид любит делать эти четыре упражнения утром на улице, если есть такая возможность. Они помогают ей начать свой день с осознания того, что она хочет чувствовать в своей жизни. Лонгхерст называет их четырьмя минутами сказки. После выполнения этих упражнений она ощущает себя на вершине мира.