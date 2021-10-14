Свежий тренд осени – маникюр-мозаика: идеи нейл-дизайна с цветными “кусочками” и техника создания

Ухоженные ручки могут рассказать об успешности девушки, а также дополнить ее образ. Поэтому очень важно следить за своими ноготками. Важно, чтобы маникюр был модным, красивым и стильным. В статье предложены варианты дизайна мозаика. Он может подчеркнуть индивидуальность девушки. Далее рассмотрим особенности маникюра и способы его воплощения.

Особенности рисунка

Мозаика – это единое изображение, которое состоит из маленьких частей. Это могут быть кусочки стекла, камня и прочего. Выглядит изображение весьма необычно и стильно. Далее рассмотрим основные характеристики рисунка и его особенности.

Необходимо, чтобы маленькие фигурки размещались на небольшом расстоянии. Между ними следует прорисовать тонкую линию. Последняя как раз и помогает достичь эффекта мозайки. Элементы рисунка могут быть разной формы (квадратной, треугольной и т. д.). Разнообразие цветов – это основа подобного нейл-арта. Берут разные оттенки – от 2 до 6. Единым цветом обводится контур. Модный вариант нейл-арта – это френч с элементами мозаики. Он будет прекрасно смотреться на длинных ногтях.

Что необходимо для создания маникюра

Для создания нейл-арта потребуется лак. Выбирайте тона, которые сочетаются. Также потребуются и контрастные варианты. Красиво смотрятся пастельные тона, к примеру, оливковый, лимонный и мятный. Можно использовать более яркие оттенки – красный, синий и черный.

Как сделать нейл-арт у себя дома. Популярные варианты создания маникюра-мозаики

Можно в домашних условиях сделать подобный дизайн на ногтях. Цветная мозаика сможет украсить ногти девушки любого возраста.

Перед тем как делать маникюр, следует определиться с техникой создания дизайна. Есть несколько способов. Их мы рассмотрим детальнее далее.

Первый вариант – сначала нанесите на ногти тоненькую сеточку. Далее яркими цветами стоит заполнить пробелы. Можно наносить на ногти кружочки разного цвета. Еще идея – рисовать на ногтях квадраты и треугольники, после чего уже следует обрисовывать эти фигуры. Отметим, что каждый подобный дизайн неповторим. Поэтому нельзя точно сказать, как именно нужно раскрашивать. Но все же есть инструкция выполнения.

Сначала следует подготовить золотистые клеящиеся полоски. Они будут разделителями. Их следует наклеить на ногти. У вас получатся квадратики, которые нужно заполнить лаками разных тонов. Все нужно делать аккуратно, не торопясь, чтобы получилось красиво. Можно потом не снимать полоски. Тогда у вас получится красивая мозаика с золотом.

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Есть еще один вариант создания нейл-арта. Вначале нужно закрасить ногти, к примеру, белым лаком. А потом уже клеятся полосочки, заполняются промежутки лаками ярких оттенков. Когда закончите, снимите полоски. В итоге у вас получится привлекательный дизайн и четкие контуры.

Если планируете делать маникюр с гель-лаком, то сначала нужно нанести разноцветные фигуры. Помните, что каждый слой стоит просушивать, чтобы не смазался рисунок. После следует нарисовать контур.

Его тоже следует немного подсушить. Далее следует приложить переводную фольгу. После того как она прилипнет, нейл-арт станет мерцающим. В конце маникюр следует покрыть топом.

Делаем маникюр с помощью скотча и дотса

Можно создать дизайн с применением скотча. Нужно подготовить специальную клейкую ленту. Она поможет создать идеально ровные линии.

Можно сделать дизайн с помощью разноцветных пятен. Их стоит располагать близко друг к другу. Фигурки, безусловно, стоит обвести черным лаком/лайнером.

Также прекрасный дизайн можно создать с помощью дотса. На ногтях будут очень изящно смотреться маленькие разноцветные точки. Можно сочетать их в композиции или располагать в хаотичном порядке.