 

Мнение: У депутата Госдумы отжали бизнес?

14.10.2021, 15:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда бизнесмен принимает решение идти в депутаты, послужить народу, на хозяйстве, как правило, оставляет кого-то из компаньонов или родственников.

А вот крупный бизнесмен-строитель Илья Вольфсон, получив мандат депутата Госдумы, уступил руководство всеми своими фирмами персонажу, который  вроде бы не был причастен к его бизнесу.

Кто такой Наиль Галеев? Карьерный чиновник, бывший прокурорский работник. С2014 работал помощником, потом советником мэра Казани по вопросам противодействия коррупции. С 2016 года возглавлял управление градостроительных разрешений. С 2019 года работал первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. (отсюда).

Теряюсь в догадках, что все это значит, что карьерный чиновник ушел в строительный бизнес?

Илья Вольфсон изначально не был реальным учредителем и директором, а был эдаким зиц-председателем, на которого были оформлены фирмы, связанные со строительством домов?

Или Наиль Галеев изначально был в команде Ильи Вольфсона, обеспечивая коррупционную связь бизнеса с властью?

Или у Ильи Вольфсона  тупо отжали бизнес взамен на депутатский мандат?

На снимке: Наиль Галеев, новый гендиректор всех фирм Ильи Вольфсона, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / Флагманский Honor V40 с 5G и двойной селфи-камерой выйдет 18 января

03.11 / Все, что вы хотели узнать о кабеле ВВГ вам расскажет Electrotorg.ru

30.08 / Первый в мире тигр-вегетарианец скончался в возрасте двух лет

20.12 / Мнение: Памятник Аленушке

02.09 / Жгучий хахаль Ксюнделя на стареньком «Мерседесе» – Личное мнение

27.08 / Густые и вьющиеся волосы не так хороши, как думают многие: трендовые стрижки осени, которые помогут укротить непослушные локоны

16.07 / Мнение: Дорожная дипломатия

14.10 / Скандалы: «Троянский конь» от Ольги Васильевой

24.02 / В России ответили на обвинения Германии в нарушении прав человека в Крыму: Западу проще распространять небылицы

31.12 / Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика