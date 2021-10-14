Мнение: У депутата Госдумы отжали бизнес?

Когда бизнесмен принимает решение идти в депутаты, послужить народу, на хозяйстве, как правило, оставляет кого-то из компаньонов или родственников.

А вот крупный бизнесмен-строитель Илья Вольфсон, получив мандат депутата Госдумы, уступил руководство всеми своими фирмами персонажу, который вроде бы не был причастен к его бизнесу.

Кто такой Наиль Галеев? Карьерный чиновник, бывший прокурорский работник. С2014 работал помощником, потом советником мэра Казани по вопросам противодействия коррупции. С 2016 года возглавлял управление градостроительных разрешений. С 2019 года работал первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. (отсюда).

Теряюсь в догадках, что все это значит, что карьерный чиновник ушел в строительный бизнес?

Илья Вольфсон изначально не был реальным учредителем и директором, а был эдаким зиц-председателем, на которого были оформлены фирмы, связанные со строительством домов?

Или Наиль Галеев изначально был в команде Ильи Вольфсона, обеспечивая коррупционную связь бизнеса с властью?

Или у Ильи Вольфсона тупо отжали бизнес взамен на депутатский мандат?

На снимке: Наиль Галеев, новый гендиректор всех фирм Ильи Вольфсона, фотография отсюда

—