Участник “Танцев со звездами” Макс Леонов попал в аварию

На снимке машина танцора запечатлена на обочине – со стороны водителя у нее помяты капот и бампер.

“Приехали…” – подписал он снимок.

Скриншот: maksleonov_official / Instagram

“Ребят, сори за шок-контент среди белого дня. Все живы, все здоровы. Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть”, – обратился он к подписчикам, записав ролик в салоне авто.

Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП.

Контекст:

Леонов родился в Запорожье в 1990 году. В девять лет начал заниматься бальными танцами. В 2018 году впервые вышел на паркет шоу “Танцы со звездами” в паре с ведущей Машей Ефросининой. Они выбыли из проекта после пятого эфира.

В 2019 году Леонов принимал участие в проекте вместе с актрисой студии “Квартал 95” Еленой Кравец, пара вышла в четвертьфинал. В 2020 году Леонов в паре с экс-участницей украинской группы “ВИА Гра” Сантой Димопулос занял в шоу первое место.

В новом сезоне хореограф выступает в паре с певицей Евгенией Власовой.

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