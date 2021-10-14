В Германии крупнейшая энергетическая компания прекратила заключать новые контракты из-за скачков цен на газ

“В настоящее время мы пересматриваем наши газовые продукты. Мы должны учитывать в ценах резкий рост затрат на закупку. Сейчас мы не можем предложить вам продукт на основе природного газа. Как только мы пересмотрим предложение, его снова представят на нашем сайте”, – отметил поставщик.

Представитель E.ON в комментарии Handelsblatt уточнил, что речь идет о приостановке работы по новым газовым контрактам. Действующие клиенты компании, по его словам, могут не переживать, поскольку поставки гарантированы в любое время.

Срок восстановления работы компании с новыми клиентами пока неизвестен.

Это не первая немецкая компания, которая приостановила заключение новых газовых контрактов. “Немецкая волна” сообщила, что в сентябре компания Deutsche Energiepool заявила о расторжении контрактов на поставку газа со многими клиентами. E.ON как компания, гарантирующая базовое обеспечение населения газом, пришла на выручку и продолжает поставлять газ клиентам, лишившимся контрактов.

Контекст:

В Европе биржевые цены на газ впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет.

“Газпром” 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

30 сентября биржевая цена газа в Европе превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³. На прошлой неделе стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, однако 7 октября откатилась до $1001 за 1 тыс. м³. В ходе торгов на лондонской бирже ICE утром 14 октября цена 1 тыс. м³ природного газа взлетела выше $1,2 тыс., свидетельствуют данные площадки.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

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