 

В Мордовии появится колония для трансгендеров

14.10.2021, 15:31, Разное
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Начальник УФСИН по Республике Мордовия Леонид Мустайкин заявил об открытии экспериментальной исправительной колонии для трансгендеров. По заявлению представителей службы, это позволит более эффективно бороться с блатной культурой. Инициативой уже возмутились патриотические и националистические активисты. 

«У нас существуют колонии для полицейских — никто не спорит, нужны они или не нужны, относятся ли к полицейским как-то иначе, чем к другим заключённым. Это здравый смысл. И оградить транс-персон от насилия — тоже здравый смысл. А сейчас зайдёшь в барак, за которым не следят, там почти всегда своя Машка или Светка будет, а пойти им не к кому» — прокомментировал критику Мустайкин. 

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил ФСИН в «насаждении толерастических ценностей в самом сердце русской культуры» и высказался в поддержку существующих законов. 

«Если ты ненормальный, то и живи с этим по закону. Эта тюремная культура положительно влияет на уровень преступности у гомосексуалистов» — написал Милонов на своей официальной странице «ВКонтакте». — «Каждый боится не только лишения свободы, но и своих сокамерников будущих, нормальных людей. Изолируете их — получите разгул преступности». 

В УМВД России по г. Москве предварительно поддержали идею ФСИН и заявили о планах открыть спецприёмник для трансгендерных людей к лету 2022 года. Учреждение для отбывания административного ареста предполагается открыть в районе Сокол.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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