«Люди боятся уже про радугу говорить»

В Новосибирске задержали 14 подростков, нападавших на горожан, «похожих на представителей ЛГБТ». Их могут обвинить в экстремизме.

11 октября полиция Новосибирска отчиталась о задержании четырнадцати человек, которые с августа нападали на фанатов аниме, мужчин с крашеными волосами и других людей, которых участники банды считали «похожими на представителей ЛГБТ-сообщества».

Возраст задержанных — от 15 до 20 лет. По словам замначальника областного ГУ МВД Кирилла Травина, они «придерживаются националистических взглядов». Троих из них суд решил отправить под стражу и под домашний арест. После задержания у молодых людей изъяли бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК). Ее максимальная санкция — до семи лет лишения свободы.

Однако статью могут ужесточить: по словам представителя МВД Травина, молодые люди «являются приверженцами криминальной субкультуры АУЕ» (движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено в России). А значит, им могут вменить не только нападения на людей, но и участие в экстремистском сообществе.

Момент нападения. Скриншот

Террор

О первом нападении в Новосибирске стало известно 7 августа. В одном из сообществ во «ВКонтакте» появилась запись, на которой щуплый парень, представляющийся «Толей Берлином», с прикрытым кепкой и маской лицом заявляет, что новосибирское ЛГБТ-сообщество готовится «принимать на себя удар».

«В этой рубрике я буду ходить и общаться ну вот с такими вот людьми, — показывает он пальцем на группу подростков в яркой одежде. — Людьми в кавычках, кстати».

После чего следует нарезка видео, на которой группа парней подходит то к одной, то к другой компании молодых людей, гуляющей по Михайловской набережной, — кто-то из них выделялся из толпы прической, кто-то пирсингом или одеждой. В конце авторы ролика бегут за парнем с цветными волосами, догоняют его на газоне, валят с ног и начинают избивать руками и ногами под крики «Долой ЛГБТ».

Под роликом, что симптоматично, появились сотни одобрительных комментариев.

Очевидцы рассказали местному порталу «Сибкрай», что до нападений толпа парней, похожих на скинхедов, приставала к прохожим с вопросами: «Как вы относитесь к ЛГБТ?», «Как вы относитесь к правым?».

В тот день на набережной было много подростков с необычной внешностью, но особенно выделялась компания анимешников, проводивших «сходку косплееров». Под крики «Японки!» и «Долой ЛГБТ!» агрессоры побежали в сторону ребят, вытянули из их толпы парня с цветными волосами и начали его избивать.

Сам пострадавший, 17-летний Денис (имя изменено), рассказал порталу НГС, что он не относится к анимешникам, ему просто не повезло оказаться в это время на набережной рядом с аниме-компанией.

— Мы стояли на входе на набережную, клеили ногти подруге, — рассказывал Денис. — Прибегают цветные люди, которые на сходке, как я понял, были. Но мы к этой сходке никакого отношения не имеем, и говорят: «Уходите отсюда».

Парень специально взял за руки свою подругу, чтобы показать, что он идет с девушкой — решил, что «таких не трогают». Но это не помогло: его догнали, сначала поставили подножку, а потом продолжили избивать.

Последнее, что Денис помнит, — как у него отваливается часть зуба. Врачи зафиксировали у молодого человека сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Вместе с родителями он сразу же написал заявление в полицию.

Похожий случай с расспросами прохожих про сексуальную ориентацию произошел 8 августа в Первомайском сквере. Затем 29 августа в соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлено закидывание представителей аниме-культуры палками, на одном из видео медики оказывали помощь девушке, которой в ходе нападения распылили в лицо перцовый баллончик.

Пока неизвестно, связаны ли все случаи нападений между собой.

Буквы, которые нельзя называть

Интересный момент: Толя Берлин и его компания объясняли нападения на новосибирцев «борьбой с ЛГБТ». Однако в официальных выступлениях силовиков мотив ненависти к сексуальным меньшинствам никак не обозначается. Куда же он пропал?

В пресс-службе новосибирского СК «Новой газете» отказались отвечать на этот вопрос и вообще как-либо комментировать связь между избиениями и ненавистью к сексуальным меньшинствам. Ограничились коротким замечанием: «У нас уголовное дело, расследование продолжается».

— На деле сотрудникам совершенно не важно, кто окажется потерпевшим, — рассуждает источник «Новой» в уголовном розыске. — Мы будем расследовать в любом случае, невзирая на ориентацию. Другое дело, что, когда помогаешь нормальному мужику, попавшему в беду, ты гордишься. А когда вот такому цветастому… Ну я бы выполнил долг, но не афишировал это.

С мнением коллеги согласен бывший следователь, адвокат по уголовным делам Константин Чесноков.

— Надо помнить, что между следователями и журналистами есть связующее звено — пресс-служба. Задача следователей — расследовать, задача пресс-службы — доносить информацию. Поверьте, полицейским, сотрудникам СК, прокуратуры — им совершенно не важно, ЛГБТ или не ЛГБТ, а вот пресс-службе, с одной стороны, важно не уронить имидж самих сотрудников, зная, как в целом у нас относятся к сексуальным меньшинствам. А с другой стороны — есть закон о пропаганде гомосексуализма. И люди боятся уже просто про радугу говорить, не то что про остальное. Человеческий фактор, вот и все.

Задержанных называют «представителями АУЕ», однако в криминальных кругах их таковыми не считают.

— Если говорить про настоящее АУЕ, когда молодые парни помогают криминальному миру, греют передачи на зону — в Новосибирске этого вообще нет, — говорит собеседник «Новой». — Есть отдельная горстка ребят, которая назвалась АУЕ и пошла геев бить. Я их даже в один ряд с АУЕ не поставил бы, с них потом еще на зоне за это спросят.

Закон, который запрещает АУЕ, — он никак не повлиял на криминальный мир, за все время запрета АУЕ не задержали еще ни одного человека, который действительно как-то связан с этой субкультурой.

Потому что не будут такие люди в открытую об этом кричать.

Снова правые

Рейд силовиков по подросткам-националистам в Новосибирске — как минимум девятнадцатая операция против ультраправых с начала года. Только 27 сентября ФСБ отчиталась о задержании пятерых жителей Уфы, подозреваемых в подготовке терактов. Их силовики также называли «приверженцами идеологии национал-социализма». Правда, согласно версии защиты, нацистами задержанные уфимцы не были, а объединились на почве борьбы с наркотиками. За три дня до задержаний в Уфе в Кировской области суд приговорил к условным срокам троих членов группировки, которая на почве национальной ненависти избила как минимум пять человек. Вместе с новосибирскими подростками число задержанных с начала года ультраправых уже составляет 70 человек.

Ранее в интервью «Новой газете» директор занимающегося исследованием ксенофобии информационно-аналитического центра «Сова» (признан Минюстом «иностранным агентом») Александр Верховский заявил, что в РФ действительно наблюдается подъем националистического движения. Он отметил, что активность ультраправых связана с потерей страха перед преследованиями: последние массовые задержания в их среде проходили в начале 2010-х годов, с тех пор выросло поколение, воспринимающее события тех лет как нечто давнее.

Тенденция на новое преследование радикальных националистов в РФ очевидна. Но испугаются ли они силовиков?

Алена Истомина

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