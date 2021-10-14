 

Посольство в Бейруте не получало данных о погибших россиянах в перестрелке

14.10.2021, 15:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоветник в Бейруте Дмитрий Лебедев заявил, что посольство не получало данных о пострадавших в перестрелке гражданах России.

«У посольства нет сведений о российских гражданах, которые пострадали в этой ситуации», – цитирует Лебедева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 14 октября в Бейруте началась стрельба по демонстрантам. Толпа собралась в районе Бадаро и направлялась в сторону Дворца правосудия. Сейчас ливанская армия ищет тех, кто открыл огонь по протестующим.

Также появилось предупреждение, что солдаты будут стрелять по всем вооруженным лицам, замеченным на улицах города. Сейчас армия пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным полиции, в списке погибших значатся пять человек.

В четверг сообщалось и о взрыве в районе Тайуни в городе, там же военные сейчас проводят спецоперацию. Сейчас бои, начавшиеся в 10 утра, в этом районе столицы прекратились. В настоящее время на месте дежурят не только военные, но и машины скорой помощи, а также пожарные. 

Как сообщал телеканал Al-Mayadeen, во время инцидента шесть человек погибли и более 60 пострадали. 



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