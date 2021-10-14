Британцы назвали власти «ослами» из-за газового кризиса

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.

«Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы, которым нельзя доверить даже прилавок в магазине», – написал пользователь RGM, передает РИА «Новости».

«У Путина на первом месте Россия. У нашего истеблишмента на первом месте алчность. Прежде всего – богатые, а страна пошла к черту», – добавил другой.

По мнению комментаторов, из-за газового кризиса Лондон начнет вкладывать еще больше в возобновляемые источники энергии, что «только усугубит ситуацию».

«Не удивляйтесь, когда Борис скажет об этом на конференции СОР26. Этот человек одержим, а поэтому опасен», – написал Jasper Derbyshire.

«Украина переоценила свои возможности, когда перекрыла трубопровод, навредив всей Европе. Это она потребовала у Европы выкуп, а не Россия. «Северный поток – 2» не даст Европе больше газа, как не даст больше власти и влияния Путину. Просто он исключает из цепочки Украину», – отметил один из читателей.

Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.