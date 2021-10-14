 

Путин: Санкции должны стимулировать страны ЕАЭС к расчетам на национальных валютах

14.10.2021, 15:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции заявил, что санкции в отношении государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах.

«Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Путина, санкции в отношении стран ЕАЭС используются как инструмент недобросовестной конкуренции, а также «как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить работу над цифровизацией своих экономик.



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