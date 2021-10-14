Мощность водородных топливных элементов увеличили на 50%

Новую разработку в области альтернативной энергетики представили специалисты немецкой и американской компаний BASF и HyPoint. Ученые заявили, что им удалось увеличить мощность топливных элементов на 50%, что можно считать настоящим прорывом в данном секторе.

Напомним, что работа топливных элементов основана на пропуске водорода через мембрану, в результате чего на выходе образуется чистый водяной пар и электрический ток. Такие устройства уже начинают использовать как источник энергии для экологически чистых транспортных средств.

Достичь значительного увеличения мощности удалось за счет новой протонопроводящей мембраны, поясняют специалисты. Показатель эффективности вырос до 3 000 Вт на килограмм.