Скандалы: Полный дурдом

Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Главы сразу нескольких психоневрологических центров Москвы оказались связаны с партией власти. Возможно, это объясняет, почему ПНИ платят десятки миллионов компаниям, близким к друзьям президента и завышающим цены на свои услуги. Рядом с социальным домом «Обручевский» на юго-западе Москвы за несколько дней до выборов кипела работа.

Слесари сварочными аппаратами чинили перила и замеряли пандусы, с территории вывозили мусор и опавшие ветки. Кроме этого, ничего не намекало о важном мероприятии, к которому готовилось учреждение. На его входе не было никаких табличек, хотя знающие люди в курсе: за забором и постом охраны располагается участковая избирательная комиссия №3743. И местные обитатели тоже голосуют на выборах.

Впрочем, результаты голосования на этом участке почти всегда сильно отличались от средних по Москве. В 2012-м жители социального дома (тогда это был психоневрологический интернат – ПНИ №20) вместе со всей страной выбирали президента России. По итогам голосования Владимир Путин набрал 75% голосов (по столице цифра была гораздо ниже – 47%), следует из архивных данных ЦИКа.

В 2016-м в стране проходили выборы депутатов Госдумы. В столице победила «Единая Россия», но ее показатели были далеки от триумфальных – всего 38% голосов. В ПНИ же у ЕР было 60% голосов. А на выборах в Мосгордуму 2019-го победу на этом участке одержала врач Ольга Шарапова, которая шла как самовыдвиженец, но в результате примкнула к фракции «Единая Россия».

В этот раз в Обручевском районе ставку вновь сделали на врачей – кандидатом от власти стал педиатр Александр Румянцев. Его плакатами и листовками были обклеены все улицы, остановки, рекламные щиты и жилые дома. Он и победил на выборах по одномандатному округу.

Миллионы — частникам

В 2011-м, незадолго до выборов, на страницах одной из провластных газет появился блог под названием «Почему «Единая Россия»?». Его автором был первый зампредседателя правительства Омской области Андрей Бесштанько, которому местные СМИ и политологи активно прочили мэрское будущее.

«Эта партия есть не партия жуликов и воров, как кому-то очень хочется представить, а есть пока единственная сила, которая консолидирует широкие общественные «прогосударственнические» силы, близкие мне по личному восприятию происходящего в стране», – писал Бесштанько (сейчас блог недоступен).

Выборы 2011-го закончились грандиозным скандалом – из-за массовых фальсификаций, которые в свою очередь привели к митингам и реформам в политической системе. А Бесштанько так и не стал мэром Омска – вместо этого чиновник перебрался в Москву, где был назначен заместителем руководителя департамента социальной защиты населения города.

В апреле 2019-го Бесштанько возглавил ПНИ №20 (ныне – социальный дом «Обручевский»). Согласно отчетной документации, его зарплата тогда составляла около 367 тыс. рублей в месяц. У Бесштанько не было релевантного опыта в этой сфере. С другой стороны, интернат подведомствен департаменту труда и соцзащиты города Москвы, где ранее работал чиновник. Согласно сайту социального дома, там проживают около полутысячи человек. 500 избирателей – это довольно мало даже для одного округа Москвы. С другой стороны, дееспособные обитатели ПНИ могут голосовать по открепительным удостоверениям и узнать их выбор (как в случае с «Обручевским» домом) совершенно невозможно, поскольку они могут быть зарегистрированы по самым разным адресам.

«Собеседник» присмотрелся к услугам и товарам, которые заказывает социальный дом. На первом месте неожиданно оказалась социальная служба «Помощник», которая оказывает уход за пожилыми людьми. За три года «Обручевский» заплатил частной компании около 300 млн рублей (это почти треть от всех ее заработков на госзакупках). Ее сиделки впоследствии ухаживали за постояльцами ПНИ – от умывания и смены постельного белья до подогревания пищи. Но в этом году власти решили отказаться от услуг частников. В пресс-службе московского департамента труда и соцзащиты «Собеседнику» рассказали, что в домах-интернатах ввели штатную должность помощника по уходу.

– Теперь при приеме на работу новые сотрудники смогут переобучиться в центрах компетенций по программе профессионального и дополнительного профессионального образования «Помощник по уходу (сиделка)». Персонал, который уже набран, также сможет повысить квалификацию.

Кстати

Результаты выборов в социальном доме «Обручевский» вновь сильно отличаются от средних по Москве. На 1 месте там «Единая Россия» (55,6%), на втором – КПРФ (17,7%), третье занимает ЛДПР (7,5%). В столице ЕР набрала всего 37%, КПРФ – 22,7%, ЛДПР – 7,1%.

Пригожин и кипрские офшоры

«Обручевский» дом – не единственный среди московских ПНИ, который возглавляют люди, тесно связанные с «Единой Россией». Так, директором психоневрологического диспансера №22 является Алексей Перевертов. Он же входит в Совет депутатов муниципального округа Крюково от фракции ЕР. Лидером по оказанным услугам в диспансере стала компания «АВК», поставляющая питание. Эта фирма может быть связана с близким к Кремлю ресторатором Евгением Пригожиным. Московский телефон АВК совпадает с номером компании «СП Конкорд», одним из конечных учредителей был Пригожин. Она поставляла еду в московские школы, но в настоящий момент находится в стадии ликвидации.

За два контракта АВК получила больше 30 млн рублей. Еще 7 ушли фирме «Руссоцкапитал», которая также может быть связана с Пригожиным. В апреле этого года в СМИ появились пресс-релизы о необычной экскурсии на производственно-логистическом комплексе, куда пригласили общественников из разных регионов. Ее проводили представители «Руссоцкапитала» и «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». Согласно данным СПАРК, одним из учредителей последней является уже названная нами фирма «АВК».

«Руссоцкапитал» поставляет еду в московские школы и ранее неоднократно критиковался за некачественные продукты. «Моя дочь не ест, говорит, не вкусно», – писали родители в соцсетях. Особенно много претензий вызывали овощные супы, которые называли «супами на воде». Их мы нашли и в меню 22-го ПНИ. Правда, в отличие от школ, жалоб на них не было – по вполне понятным причинам. Кстати, и свои обязательства перед постояльцами ПНИ «Руссоцкапитал» до конца выполнить не смог. Контракт в итоге был расторгнут, причины этого остались неизвестными.

Психоневрологический интернат №11 Москвы возглавляет другой муниципальный депутат – Виктор Суродин. Он входит в совет депутатов округа Люблино, куда был избран от «Единой России». Самым активным подрядчиком для ПНИ за последние годы стало ООО «Линия жизни», оказывающее социальные услуги престарелым и инвалидам. За 5 лет фирма заработала на этом больше полумиллиарда рублей. Причем, она побеждала в конкурсах даже тогда, когда конкуренты предлагали меньшую сумму. Среди подрядчиков вновь обнаружился «Руссоцкапитал», который должен был поставить замороженные хлебобулочные полуфабрикаты. И вновь контракт был расторгнут еще до окончания его действия.

Представители партии власти есть и во главе детских центров психоневрологии, который подведомственны все той же мэрии. Например, «Научно-практический центр детской психоневрологии» возглавляет депутат Мосгорсдумы последних двух созывов от ЕР Татьяна Батышева. В отличие от многих своих коллег-директоров, она окончила медицинский институт и давно занимается проблематикой детей-инвалидов. Главным поставщиком услуг для ГБУЗ стала все та же «Гормедтехника» (она поставила оборудования на 235 млн рублей). Другими крупными подрядчиками являются операторы питания «Вилмап» (ранее входил все в ту же ассоциацию, связанную с Пригожиным) и «Руссоцкапитал». Суммарно они накормили центр на 121 млн рублей.

В ряде случаев «Собеседник» нашел признаки завышения цен на продукты. Так, в январе 2019-го «Вилмап» поставлял центру фрукты и овощи на 3 млн рублей. Стоимость 1 кг яблок поставщик оценил в 115 руб., хотя, согласно сайту «Ценомер» в столице эти фрукты в среднем стоили 75 руб. Мандарины были оценены в 135 руб., хотя в «Пятерочке» они на тот момент стоили всего 79 руб., а киви – в 167 руб. при розничной цене 120 руб. в «Перекрестке». Похожее происходило и в декабре 2017-го. «Вилмап» оценивает 1 кг лука в 25 рублей, хотя в «Перекрестке» он стоит всего 19. У поставщика морковь стоит 34 руб., в «Пятерочке» – всего 13 руб.

Илья Давлятчин