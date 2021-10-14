Скандалы: У экс-главы Раменского района Кулакова появилось алиби

Подруга Евгении Исаенковой укрепила позицию защиты рассказом о личной жизни женщины

Стопроцентное алиби обвиняемому в убийстве любовницы экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в среду, 13 октября, как будто бы обеспечили его жена, сын и консьержка. Кроме того, коллега погибшей Евгении Исаенковой рассказала, что у той могло быть несколько любовников — по крайне мере, такое впечатление складывалось после рассказов женщины о своей личной жизни.

Напомним, что сторона защиты приступила к исследованию доказательств невиновности экс-руководителя Раменского района. Одной из первых в качестве свидетеля выступила законная жена подсудимого — Юлия Кулакова. Стройная и очень ухоженная шатенка начала с главного — о существовании Евгении Исаенковой она знала, но о любовной связи со своим мужем даже не догадывалась. О смерти зампреда общественной палаты Раменского района она узнала от своего мужа 4 мая 2019 года.

— В моем понимании для него это стало шоком, — рассказала Юлия Кулакова.

День накануне убийства Исаенковой семья Кулаковых провела вместе.

— 1 мая мы проснулись, сначала занимались домашними делами, а потом поехали к друзьям. Мы заранее договорились провести праздник вместе, была большая компания, больше 10 человек, — рассказала свидетель, добавив, что компания собиралась у ее подруги на Донинском шоссе, в пяти минутах езды от дома.

По словам Кулаковой, «день проходил замечательно», компания веселилась, выпивала, жарила шашлык. Жена чиновника выпила около пяти бокалов красного вина, ее муж — «может, один глоток пива». Кулаков воздержался от выпивки, потому что на следующий день, в отличие от остальных, должен был выйти на работу.

Ближе к 22.00 обвиняемый стал торопиться домой. Впрочем, как известно, Кулаков не лёг сразу же спать, а включил телевизор и начал смотреть фильм «Гоголь. Начало». Жена главы района почти сразу пошла спать, так как у неё «дико болела голова».

Около полуночи Юлия Кулакова проснулась и увидела, что муж смотрит телевизор и одновременно с кем-то переписывается. Не исключено, что мужчина как раз общался со своей любовницей (об этой последней переписке подробно рассказали адвокаты на прошлом заседании – Прим. авт.). Получается, что Кулаков не боялся переписываться с любовницей прямо под боком у спящей супруги. Такая неосмотрительность выглядит странной, ведь ранее он заявлял: сразу стирал переписки с Исаенковой, чтобы о связи на стороне не догадалась жена.

Очнувшись, женщина, впрочем, только спросила, что делает их сын, и снова задремала. Ещё один раз Юлия Кулакова проснулась в «2 или 3» часа ночи и попросила мужа подать ей стакан воды.

Утром, рассказала свидетель, муж собрался и уехал на работу. Перед отъездом сходил жене за водой, запасы которой закончились ночью. Женщина не встала, чтобы проводить мужа, но видела, что тот «был абсолютно спокоен».

После допроса судья объявила пятиминутный перерыв, и супруги смогли немного пообщаться — подсудимый все это время нежно держал жену за руку, а та обещала ему, что «все будет хорошо» — казалось, что в семье бывшего высокопоставленного чиновника снова наступила идиллия.

Вскоре суд допросил 15-летнего сына Кулакова. Молодой человек рассказал, что после праздника он пошёл в свою комнату, надел наушники и включил музыку. По словам подростка, в 00.20 (а это предполагаемое время смерти Исаенковой) отец зашёл в комнату, снял наушники и сказал сыну ложится спать.

При этом молодой человек все же не смог вспомнить, что на следующий день отец уехал на работу.

— Я спал до 11 часов, папа был дома… Мы обычно вместе уезжаем, поэтому, если я был дома, значит, и папа тоже, — спутал карты свидетель.

Выходя из зала, тинейджер пожал руку отцу, а присутствовавшая на допросе сына Юлия Кулакова еле заметно помахала мужу рукой.

Ещё один свидетель — консьерж третьего подъезда, в котором проживает семья, Мария Благова, рассказала, что несла дежурство по дому.

— 1 мая я видела Кулакова, его нельзя не запомнить, лицо-то в городе известное. Видела его с женой и сыном. Они в 09.50 вышли из подъезда, и больше в течение дня их не видела… Вернулись они вместе с женой Юлей и сыном в 23.40. Были в обычном состоянии. Мы улыбнулись друг другу — ведь встречать жильцов нужно с улыбочкой, — рассказала консьержка, добавив, что запомнила точное время приезда жильца потому, что в это время обычно убирает первый этаж подъезда.

Примечательно, что, по словам консьержки, уезжал Кулаков «в пиджаке, белой рубашке и в галстуке», а вернулся «в спортивном». Остаётся только догадываться, зачем экс-мэр ездил на шашлыки к друзьям в деловом костюме… Разве что опытного консьержа просто подвела память.

При этом женщина, кажется, разбила версию следствия о том, что обвиняемый спустился по запасной лестнице и вышел с чёрного входа перед тем как встретиться с Исаенковой в ночь ее убийства. Женщина уверенно заявила, что, хоть и смотрела телевизор (а ко всему прочему ночью начался ливень и порывистый ветер), все же прекрасно слышала, кто входил и выходил из соседней двери чёрного входа.

— Я сижу так, что видно вторую дверь. В позднее время я все время смотрю на вторую дверь, — заявила свидетель, добавив, что дверь закрывается довольно шумно и не услышать ее звук довольно проблематично.

Ещё один приглашённый свидетель стороны защиты — Татьяна Хаустова, коллега погибшей — намекнула, что у Исаенковой мог быть не один любимый мужчина.

Женщина рассказала, что работала с Исаенковой с 2015 года и была ее подругой. Незадолго до смерти Исаенкова появилась на работе — до этого молодая чиновница занималась своим здоровьем и в марте-апреле пропадала на больничных.

— Никаких странностей не было, она, наоборот, на подъеме была, радовалась, что операция успешно прошла. Опасений за свою жизнь не высказывала, — рассказала свидетель.

По словам Хаустовой, погибшая нередко рассказывала о своей личной жизни:

— Она говорила, что у неё есть любимый мужчина, но конкретно о Кулакове не говорила… Было предположение, что у неё были отношения с женатым мужчиной. При этом она рассказывала всегда разные истории, и было ощущение, что она про разных мужчин говорит, — рассказала подруга погибшей.

Дарья Федотова