 

Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье

14.10.2021, 15:10, Разное
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В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 1911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привел областной оперативный штаб по коронавирусу.

Наиболее напряженная обстановка наблюдалась в Балашихе, где заразился 231 человек. За ней следуют Королев и Красногорск с 170 и 126 новыми случаями заболевания соответственно. Помимо них более ста инфицированных выявили в Люберцах, Пушкино и Одинцовском округе, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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