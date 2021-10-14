Мнение: Кто обманул Путина про американский закон FARA?

Отвечая на вопрос, могут ли Дмитрия Муратова признать иноагентом после получения Нобелевской премии мира, Владимир Путин, оказывается, порассуждал и про закон об иноганетах, действующий в США.

Вот что зафиксировано в стенограмме, выложенной на сайте Кремля?

Владимир Путин: «…. я уже много раз говорил, могу повторить еще раз: не мы придумали этот закон. Этот закон был принят в Соединенных Штатах Америки в 1930-х годах и используется до сих пор, и применяется, в том числе, к российским средствам массовой информации. Это что, почему в США можно, а у нас нельзя? И там, и у нас делается это только с одной целью – для защиты внутриполитических процессов от влияния извне».

Похоже, Путину не доложили, что принятый в США в 1938 году «Акт регистрации иностранных агентов» (FARA), преследовал цель противодействовать идеологической «промывке мозгов» со стороны Германии и ее сателлитов. Суть этого закона была в том, что «любая организация или физическое лицо, представляющие интересы зарубежного правительства, должны в десятидневный срок зарегистрироваться в этом качестве и каждые полгода представлять правительству не только финансовые отчеты, но и информацию о характере деятельности, возможных контактах с органами американской власти и даже о сути обсуждаемых вопросов» (отсюда).

В 1966 году в закон были внесены поправки, которые «сместили фокус закона с пропаганды на политическое лоббирование и сузили значение термина «иностранный агент». С этого момента организация (или лицо) не может быть помещено в базу данных FARA, если правительство не докажет, что он ( или она) действовал «по приказу, просьбе, под руководством или контролем иностранного руководителя».

У нас же в список иноагентов включают без всякого доказывания. Сегодня в реестре «иностранных агентов» Минюста — 283 журналиста, средства массовой информации и НКО. В массе своей – это граждане России, или СМИ и НКО, зарегистрированные в России. В США же в списке FARA практически нет граждан США или СМИ, зарегистрированных в США.

Владимиру Путину об этом, похоже, не доложили. Или и вовсе обманули, что российский закон об иноагентах дословно списан с американского закона FARA. Обманули?

Фотография отсюда

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