“Нацкорпус” обещает вывести сегодня на Марш нации в Киеве 10 тыс. участников

“Даже если не все наши смогут присутствовать, то вместе с другими организациями мы сможем собрать такое количество людей”, – сообщили журналистам в политической силе.

Организаторы Марша нации (другое название – Марш славы УПА) – ряд националистических движений, в частности – “Национальный корпус”, ВО “Свобода”, “Правый сектор”, “Братство”, “Общество будущего” и другие организации.

Марш традиционно ежегодно проводится 14 октября на Покров, поскольку этот день является днем украинского казачества, днем основания Украинской повстанческой армии и Днем защитников и защитниц Украины.

Как сообщает “Сегодня”, участники марша начнут акцию в 12.00 с митинга у памятника Тарасу Шевченко, дальше колонна двинется на Майдан Независимости и к Аллее героев Небесной сотни, а оттуда к Офису президента.

“В этот день мы придем на Банковую, чтобы напомнить действующей власти, что никогда и никому не позволим предать Украину, за которую погибали наши воины и которую сегодня продолжают отстаивать украинские защитники и сознательные украинцы. Именно поэтому мы будем требовать от власти начать действовать в интересах украинской нации!” – сказано на сайте “Нацкорпуса”.

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