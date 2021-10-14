 

“Как похожи. Это чудо”. 55-летний Павлик показал подросшего сына от молодой жены

14.10.2021, 14:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Релакс”, – написал он.

View this post on Instagram

Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

“Сын похож на вас”, – заявила подписчица marinka_boiko_.

“Как вы похожи. Это чудо”, – написала rmpk.rest.

Контекст:

Мать ребенка – 26-летняя концертный директор Павлика Екатерина Репяхова. Они поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у них родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / “Село и колгосп”, “Длинна не для женщины”. Федишин похвасталась стройными ногами в мини-юбке

16.02 / SZ – решением ФРГ закрыть границы недовольны не только соседние страны, но и немецкий бизнес

25.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

13.08 / Дегтярев заявил о неоправданно завышенной стоимости рыбы в Хабаровском крае

26.03 / Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом

01.11 / Приставы приостановили работу почти 2 тыс. организаций в связи с пандемией

27.09 / Daily Mail – конгресс США предложил создать ведомство, чтобы узнать о «захвате и эксплуатации» НЛО

16.07 / Песков оценил действия правоохранителей на несанкционированной акции в Москве

22.02 / Лондон решил призвать СПЧ ООН принять меры против России

11.08 / Литва: у Тихановской не было иного выбора, кроме как покинуть Беларусь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика