“Как похожи. Это чудо”. 55-летний Павлик показал подросшего сына от молодой жены
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“Релакс”, – написал он.
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“Сын похож на вас”, – заявила подписчица marinka_boiko_.
“Как вы похожи. Это чудо”, – написала rmpk.rest.
Контекст:
Мать ребенка – 26-летняя концертный директор Павлика Екатерина Репяхова. Они поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у них родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
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