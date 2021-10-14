В Рыбинске используют новые способы привлечения молодых учителей в школы

Рыбинские школы испытывают нехватку учителей математики, физики, информатики. Для решения кадровой проблемы в городе разработали несколько направлений по стимулированию и привлечению молодых специалистов.

Ежегодно в систему рыбинского образования после окончания вузов в среднем приходят 40 преподавателей. В новом учебном 2021-2022 году к работе приступили 44 молодых специалиста, 28 из них учителя. Наиболее востребованы в городских школах преподаватели точных дисциплин. По словам заместителя директора департамента образования Светланы Смирновой, в педагогических вузах по целевому направлению учатся рыбинские выпускники, но их недостаточно, чтобы закрыть все вакансии.

— Для привлечения молодых специалистов в Рыбинске реализуется программа по стимулированию учителей математики, физики и информатики в рамках трёхстороннего соглашения между департаментом образования города, ПАО ОДК «Сатурн» и РГАТУ им. Соловьева. Так, например, предприятие поощрит денежным вознаграждением в размере пяти тысяч рублей тех преподавателей физики, чьи ученики заняли призовые места во всероссийском чемпионате «Построй карьеру в ОДК», — рассказала о местных инициативах Светлана Смирнова.

Второе направление, которое также реализует ПАО ОДК «Сатурн», это целевое поступление рыбинских выпускников в вуз на востребованные для предприятия специальности. При условии показанных высоких баллов по профильному предмету педагог получит по 10 000 рублей за каждого зачисленного студента.

РГАТУ имени Соловьева взял на себя обязательства по финансовому поощрению учителей математики и информатики. Администрация Рыбинска поддержит преподавателей всех трёх перечисленных специализаций, кто принимает активное участие в муниципальной программе «Продвижение». В том числе в рамках этой программы для иногородних молодых специалистов город готов частично компенсировать расходы по найму жилья.

— Проблема с кадрами в школах — общая, не только Рыбинска, но и всей Ярославской области в целом. Поэтому ЯГПУ им. Ушинского готов открыть новую специальность «Теория и методика профильного физико-математического образования и образования в области информационных технологий». Те учителя, которые имеют квалификацию «бакалавр» любой специализации, теперь могут заявиться на обучение по этой специальности. Обучение двухгодичное на бюджетной основе, — добавила Светлана Смирнова.

Также по постановлению правительства Ярославской области всем молодым специалистам в течение первых пяти лет начисляются 30% стимулирующих выплат.

Пресс-служба администрации Рыбинска