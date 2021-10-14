 

Зеленский присвоил Одесскому художественному музею статус национального. Его могут назвать в честь Ройтбурда

14.10.2021, 14:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения “Одесский художественный музей” как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю предоставить коммунальному учреждению “Одесский художественный музей” статус национального и в дальнейшем именовать – коммунальное учреждение “Одесский национальный художественный музей”, – говорится в документе.

Кабмин Украины должен проработать вопрос ремонтно-реставрационных работ помещения музея.

“Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом – проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению “Одесский национальный художественный музей” имени [его бывшего директора, художника] Александра Ройтбурда”, – говорится в указе.

Сегодня Ройтбурду должно было исполнится 60 лет.

Контекст:

8 августа 2021 года на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников “Украинской новой волны” – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

Еще через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / ВСУ провели обстрел Горловки из минометов

16.07 / Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

21.08 / СНБО Украины и Рада поспорили, кого проще подкупить

24.07 / Активисты радикальной оппозиции прилетели в Хабаровск накануне митингов

02.07 / Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

11.11 / Замминистра энергетики Черезов освобожден от должности

28.05 / Объявлены цены новых игровых ноутбуков Acer Swift X

30.03 / BMW 6 серии в версии Bullshark выставлен на продажу через восемь лет после дебюта

18.04 / В компании Netac обещают создать DDR5 с частотой 10 ГГц

22.04 / В РФ выпущены первые отечественные материнские платы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика