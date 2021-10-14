Зеленский присвоил Одесскому художественному музею статус национального. Его могут назвать в честь Ройтбурда

“Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения “Одесский художественный музей” как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю предоставить коммунальному учреждению “Одесский художественный музей” статус национального и в дальнейшем именовать – коммунальное учреждение “Одесский национальный художественный музей”, – говорится в документе.

Кабмин Украины должен проработать вопрос ремонтно-реставрационных работ помещения музея.

“Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом – проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению “Одесский национальный художественный музей” имени [его бывшего директора, художника] Александра Ройтбурда”, – говорится в указе.

Сегодня Ройтбурду должно было исполнится 60 лет.

Контекст:

8 августа 2021 года на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников “Украинской новой волны” – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

Еще через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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