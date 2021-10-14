Заместитель мэра Мариуполя о конкурсе WorldSkills: Это возможность для молодых специалистов протестировать свои навыки

“Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов – свои навыки протестировать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам, как компания “Метинвест”, – сказал Кочурин.

“Метинвест” выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году. Гендиректор “Метинвеста” Юрий Рыженков рассказывал, что группа компаний последовательно занимается реформой технического образования в стране и за 15 лет работы вложила в сферу образования уже 180 млн грн.

Контекст:

WorldSkills Ukraine – часть международного конкурса WorldSkills International, который называют Олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте от 18 до 22 лет.

Участники демонстрируют свои практические навыки за установленное время. Также их ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы. Школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft и попробовать себя в рабочей профессии.

Преподаватели заведений профессионально-технического образования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях “Метинвеста”. Также педагоги будут принимать участие в профильных конференциях.

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