 

Заместитель мэра Мариуполя о конкурсе WorldSkills: Это возможность для молодых специалистов протестировать свои навыки

14.10.2021, 14:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов – свои навыки протестировать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам, как компания “Метинвест”, – сказал Кочурин.

“Метинвест” выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году. Гендиректор “Метинвеста” Юрий Рыженков рассказывал, что группа компаний последовательно занимается реформой технического образования в стране и за 15 лет работы вложила в сферу образования уже 180 млн грн.

Контекст:

WorldSkills Ukraine – часть международного конкурса WorldSkills International, который называют Олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте от 18 до 22 лет. 

Участники демонстрируют свои практические навыки за установленное время. Также их ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы. Школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft и попробовать себя в рабочей профессии.

Преподаватели заведений профессионально-технического образования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях “Метинвеста”. Также педагоги будут принимать участие в профильных конференциях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Только после США — в Иране заявили о готовности вернуться к ядерной сделке

15.07 / Синоптик разъяснил природу «пылевого дьявола» в Мытищах

16.03 / Политика: Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

25.01 / Почти 40% украинских медиков переболели COVID-19, у каждого второго болели коллеги

06.08 / Нацбанк Украины определил порядок проведения налоговой амнистии

13.10 / Мама мальчика, которого сбил кандидат в мэры Кривого Рога: Выбори – выборами. Не хочется, чтобы нас больше тревожили

07.06 / Голубовская: На меня ищут компромат. Заказчики крутятся возле президента и дезинформируют его о процессах, происходящих в украинской медицине

16.10 / Госспецсвязи подписал меморандум с Huawei, а позже удалил всю информацию об этом

14.05 / Le Figaro – без вмешательства Запада конфликт Израиля и Палестины перерастёт в катастрофу

27.10 / Выборы мэра Черкасс. “Слуга народа” и “Евросолидарность” могут поддержать кандидата от “Голоса” во втором туре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика