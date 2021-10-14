Вышла книга об украинцах, спасавших евреев во время Холокоста. Предисловие к ней написал Зеленский

Книга выпущена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В ней собраны имена и истории 2659 украинцев, которые спасали евреев от нацистов. Предисловие к изданию написал президент Украины Владимир Зеленский.

“О них не всегда снимают фильмы. Их именами редко называют улицы. Но вклад в победу над нацизмом не меньший. У них не было оружия, но они победили нацизм человечностью, жертвенностью, добротой и большой отвагой”, – отметил президент.

Издание подготовили Еврейская конфедерация Украины в партнерстве с Мемориальным центром Холокоста и Евро-Азиатским еврейским конгрессом.

Глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Натан Щаранский сказал, что долгое время замалчивали информацию об уничтожении евреев, книга “Праведники народов мира. Украина” призвана исправить эту ошибку.

“Необходимо рассказывать бесценные истории праведников не только для того, чтобы почтить их благословенные поступки воспоминаниями о них. Их мужество, доброта и человечность являются вечным вдохновением, благодаря которому мы способны улучшить этот мир”, – отметил он.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

—