 

“В какой-то момент обнаружил себя на их заднем дворике”. Чмерковский рассказал, как познакомился с Викторией и Дэвидом Бекхэмами

14.10.2021, 14:45, Новости дня
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“Очень явно и хорошо помню [экс-участницу американской группы Spice Girls] Мел Би. Мы с ней танцевали, она была супер. Она до сих пор классная. Мы до сих пор поддерживаем отношения, но я никогда не представлял себе, что если мы станцевали, то теперь стали лучшими друзьями. Если мы встретимся, пообщаемся. У нас такие отношения. Помню, в начале ноября [2007 года] она пригласила меня… Тогда эти Spice Girls сошлись – они готовились к турне. И она мне говорит: “А что ты делаешь на День благодарения?” Обычно это обед, все с семьей. Я говорю: “Планов нет”. Она говорит: “Ну приходи к нам”, – рассказал Чмерковский.

По словам танцора, певица дала ему адрес семьи британского дизайнера Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида Бекхэма.

“И вот я приехал по адресу. Это действительно дом Бекхэмов, все Spice Girls там, и я в какой-то момент обнаружил себя на их заднем дворике – играл с каким-то мальчиком маленьким. Потом сам Дэвид вышел, мы общались. И вот мы с Бекхэмом кидали мячик друг другу”, – рассказал Чмерковский.

Он подчеркнул, что не стал просить автограф ни у артисток из Spice Girls, ни у футболиста. 

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. По словам танцора, причиной этого стали проблемы, возникшие на работе у его отца.

“Он абсолютно интеллигентный еврейский мальчик, но жизнь была такая, что нужно было чем-то заниматься, он пробивной. Ему нравится строить свое какое-то дело. А я так понимаю, что в то время к тебе могли подойти и сказать: “Ты сильно пробивной?” Мне кажется, вот он нарвался так, и мы в какой-то момент должны были уехать”, – рассказал Чмерковский.

Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ. С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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