 

Судья “Танцев со звездами” назвал вероятную причину, из-за которой Lida Lee покинула шоу

14.10.2021, 14:45, Новости дня
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“У меня есть какие-то догадки – ни больше, ни меньше. То, что она технически танцевала классно, нет никаких сомнений. Но, возможно, ее армия фанов еще не настолько большая, чтобы довести ее до финала. Возможно! Возможно, пока что не нашлось достаточно людей, которые бы голосовали за нее своими деньгами. То есть сказать, что Lida Lee классно танцует – это одно, а отправить смс – это немного другое”, – считает Яма.

Ответ Ямы можно прослушать, начиная с 5.50.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Премьера нового сезона “Танцев со звездами” состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Кроме Lida Lee и ее партнера, хореографа Алексея Базелы, шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Сейчас в проекте осталось девять пар.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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