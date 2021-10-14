«Это не тот человек и не та ситуация»

Задержание в больнице, ночь в ИВС и домашний арест: за что силовики преследуют ректора Шанинки.

Тверской суд Москвы отказался заключить в СИЗО, как того просило следствие, и поместил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обвинение — в рамках дела бывшего замминистра просвещения РФ и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Следствие подозревает ректора в хищении более 21 млн руб., выделенных вузу в рамках нацпроекта «Образование». Следствие якобы заинтересовалось Зуевым после того, как выяснилось, что Шанинка была основным исполнителем госконтрактов, судьба которых и легла в основу расследования. Коллеги и студенты Зуева не верят в предъявленное ему обвинение и возмущены задержанием. Весь день они стояли у суда в ожидании решения. Встречали ректора, выходящего из здания, аплодисментами.

Сергей Зуев в суде. Фото: РИА Новости

О задержании в Москве 67-летнего ректора «Шанинки» стало известно вечером 11 октября. По словам друга Зуева, члена Агентства стратегических инициатив Петра Щедровицкого, ректора «взяли» прямо в больнице, куда он был госпитализирован с гипертоническим кризом, и потом еще допрашивали больше 30 часов. Расследованием дела о мошенничестве занимается ГСУ ГУ МВД Москвы. Позже полиция подтвердила факт задержания Зуева с уточнением, что он находится в статусе подозреваемого.

В поле зрения силовиков Шанинка попала еще 30 сентября. Неназванный представитель вуза тогда сообщил, что в университете совместно с МВД проводится проверка по вопросам, касающимся контрактов на исследовательскую деятельность с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», принадлежащим Минпросвещению. В университете уточнили, что Шанинка «оказывает всестороннее содействие представителям МВД».

Проверка в университете была связана с уголовным делом, возбужденным против бывшей замминистра Министерства просвещения и до недавнего времени вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Как сообщали государственные информагентства,

Ракова якобы пролоббировала выделение бюджетных средств «Фонду новых форм развития образования», а тот заказал работы у субподрядчика — Шанинки.

По информации «Коммерсанта», речь идет о деньгах, выделенных в рамках нацпроекта «Образование», а конкретно — на программу «Учитель будущего». В ходе этой программы по всей стране планировалось открытие 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогов. Следователи полагают, что только часть денег была похищена. В частности, Ракову обвиняют в хищении 50 млн рублей, поскольку работы по двум контрактам выполнены не были, но сами деньги перечислили. А Зуева подозревают в хищении 21 млн рублей, выделенных на исследовательские работы.

В доме у Раковой и в офисе Сбербанка были проведены обыски. После того, как она перестала выходить на связь, МВД объявило ее в розыск, но уже через неделю Ракова с адвокатом приехала к следователям.

4 октября Ракову уволили из Сбербанка, а 6 октября она была задержана и на следующий день арестована. По сведениям «Коммерсанта», ей предлагали признать вину и заключить досудебное соглашение, взамен обещали домашний арест, но она отказалась от сделки со следствием. Помимо самой экс-чиновницы обвиняемыми по делу проходят ее муж Артур Стеценко, бывший глава «Фонда новых форм развития» образования Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак, а также бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова — все находятся в СИЗО.

Друзья и родные Зуева не верят следствию, обвинение вызывает у них возмущение. Поздно вечером 12 октября беременная дочь задержанного ректора Шанинки Дарья Рудь встала в одиночный пикет у здания ГУ МВД на Петровке, 38, протестуя против задержания отца.

С ней солидарны коллеги ректора. Они считают уголовное дело очередной атакой на вуз. Предыдущая была в 2018 году, когда Шанинку лишили аккредитации и возможности выдавать дипломы государственного образца. Рособрнадзор объяснил отзыв лицензии «несоответствием образовательных программ госстандартам» и «недостаточной квалификацией преподавателей». Аккредитацию вузу вернули только в 2020 году.

«Не верю ни одному слову наших так называемых «правоохранительных» органов. И не поверю, кем бы и как бы в итоге не были сформулированы обвинения. Слишком хорошо знаю, как «работают» представители силовых структур, стремясь добиться «признательных показаний», очередных «звездочек» или просто улучшая статистику», — прокомментировал в Facebook задержание ректора Петр Щедровицкий.

В поддержку Зуева в соцсетях публично высказывались его друзья и коллеги, а в студенческих чатах собирают поручительства. В разговоре с «Новой» преподаватель Шанинки Борис Кагарлицкий рассказал, что сейчас в университете не самая радостная атмосфера, все возмущены происходящим, но преподаватели на месте и занятия продолжаются.

«Я категорически не могу представить себе Сергея Зуева в роли коррупционера или расточителя государственных средств. Это не тот человек и не та ситуация. Он человек научный, академический, и я в этой части абсолютно уверен, что Зуев не является каким-либо образом виновным. Не могу представить, как украсть грант в вузе, это практически невозможно сделать из-за бюрократии. Неэффективно потратить деньги в РФ можно, но просто так украсть и остаться незаметным — невозможно», — считает Кагарлицкий.

По его мнению,

уголовное преследование Зуева может быть связано с тем, что Шанинка «считается почти единственным оплотом вольнодумства», и властям это могло не нравиться.

«Очень трудно работать так, чтобы тень не упала на тебя или на университет, и ты ничего не делаешь противозаконного. Потому что вокруг чиновники и всякие влиятельные люди достаточно коррумпированные», — пояснил Кагарлицкий.

13 октября следствие вышло в Тверской суд с ходатайством о заключении под стражу ректора Шанинки. Всю ночь он провел в ИВС. Поддержать Зуева к суду пришли около сотни коллег и студентов. Среди них были дочь Зуева Дарья и его супруга Елизавета Фокина. От комментариев они воздержались. Вместе с ними был профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский, пожелавший стать поручителем. Он выразил уверенность, что Зуев «непричастен ни к чему, в чем его подозревают» и его привлекли к этому делу по надуманным основаниям. Также не смогли остаться в стороне и пришли к суду политолог и доцент Шанинки Екатерина Шульман, политик Юлия Галямина, активист Константин Котов и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Избыточно и демонстративно жестоко»

Открытое письмо студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки)

Заседание началось ближе к пяти вечера. В зал пустили помимо участников процесса только супругу Зуева. Остальных, в том числе и прессу, не пустили «из-за коронавирусных ограничений». Самые стойкие простояли у здания суда весь день. Студентов и преподавателей не испугал холод и моросящий дождь — бегали греться в соседнее кафе.

Ближе к семи вечера судья Ксения Панова удалилась в совещательную комнату для подготовки постановления. Спустя два часа еще не было никаких новостей. Но студенты время зря не теряли. К суду подоспел бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, он предложил всем собравшимся взять у него открытки и написать на них слова поддержки для ректора. Кто-то из толпы произнес: «Не может быть — домашний арест!»

Эту информацию подтвердила пресс-служба Тверского суда. На первых кадрах, которые были переданы из зала заседаний, из «аквариума» выходит Зуев и обнимает свою супругу. Судья Панова отказалась удовлетворить ходатайство следователей и отправила Зуева не в СИЗО, как того они требовали, а под домашний арест до 7 декабря. Студенты встречали своего ректора на выходе из здания аплодисментами и криками: «Свободу!»

Как сообщили журналистам защитники Зуева, они не собираются обжаловать решение суда и считают, что «избрание меры пресечения в виде домашнего ареста по нынешним временам в РФ — большое достижение». Один из адвокатов — Татьяна Пухова — назвала решение суда «большой победой». Она надеется, что следствие во всем разберется.

Зуев вину не признает.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

—