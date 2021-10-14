 

Американские гимнастки призвали конгресс распустить руководство НОК из-за дела Нассара

14.10.2021, 14:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОлимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Александра Райсман, Маккайла Марони, а также чемпионка мира Маргарет Николз обратились к конгрессу США с требованием распустить руководство Национального олимпийского и паралимпийского комитета (НОК) страны из-за скандального уголовного дела Лоуренса Нассара, информирует журнал Sports Illustrated.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

«Мы считаем, что Конгрессу пора использовать свою власть над НОК США, заменив весь совет директоров организации на руководство, способное ответственно исследовать системную проблему сексуального насилия в олимпийских организациях и все попытки скрыть это», – передает ТАСС текст открытого письма гимнасток.

Как следует из опубликованного в декабре 2018 года 223-страничного доклада юридической фирмы Ropes & Gray, руководство НОК США знало об обвинениях в домогательствах несовершеннолетних, выдвигавшихся в адрес Нассара, однако не предпринимало мер к тому, чтобы проинформировать потенциальных жертв или защитить их. «С тех пор, как стало известно о жестоких деяниях Нассара, главным приоритетом НОК США было скрыть вину и избежать ответственности», – написали спортсменки.

«Чтобы все прояснить, я обвиняю Лоуренса Нассара и всю систему, которая позволила свершиться этим злодеяниям, – сообщила Байлз при даче судебных показаний. – Последствия жестокого обращения никогда не исчезнут из моей жизни».

Ранее Нассара уже осудили на 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии. Новый приговор связан с обвинением в сексуальных домогательствах в отношении молодых спортсменок.

Нассар признался в домогательствах к нескольким несовершеннолетним девушкам.

На фоне скандала в отставку ушли три члена руководящего совета Федерации гимнастики США.

Напомним, в январе 2018 года Нассар был осужден на 175 лет по обвинению в сексуальных домогательствах и жестоком обращении.



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