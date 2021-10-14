 

Сберабанк РФ займется созданием видеоигр

14.10.2021, 14:30, Новости дня
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Стало известно о планах Сбербанка РФ на рынке видеоигр. В частности, появилась информация о приобретении крупнейшей финансовой организацией РФ отечественного игрового домена games.ru. Сбербанк заплатил за него эквивалент примерно одного миллиона американских долларов.

По словам экспертов, данное событие еще раз показывает, что Сбербанк РФ взялся за создание своей игровой экосистеме. Ожидается, что здесь будет организована крупная площадка для распространения, а также создания видеоигр.

Таким образом, Сбербанк вступает в конкурентную борьбу с «Яндексом», у которого фактически уже создана своя игровая экосистема, демонстрирующая в последнее время отличные результаты.



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