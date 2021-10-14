 

В Кремле прокомментировали заявление депутата об отмене пенсионной реформы

14.10.2021, 14:20, Разное
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На днях депутат Госдумы от партии “Единая Россия” Светлана Журова удивила россиян. Она заявила, что пенсионную реформу точно будут корректировать. Однако о чем именно идет речь, не объяснила.

Помимо этого Журова не исключила, что однажды пенсионную реформу в России и вовсе могут отменить. Эта тема заинтересовала пользователей Сети и вызвала резонанс в обсуждениях.

По данной теме высказывался также депутат от партии КПРФ Денис Парфенов. Он заявлял, что российским властям точно придется поднимать тему отмены реформы. При этом премьер-министр России Михаил Мишустнин высказался против ее отмены.

Наконец ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на уточняющий вопрос журналистов. По его словам, в Кремле данную тему не обсуждают.

“Подобных обсуждений в Кремле не ведется”, – заявил Песков.

Напомним, Пенсионная реформа в России началась в 2018 году. Согласно нововведениям, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-ти, а женщины в 55 вместо 50-ти.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, какие категории пенсионеров будут иметь право на получение компенсации в размере десяти тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса.



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