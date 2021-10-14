 

Дума защитила пенсионные накопления от недобросовестных страховщиков

14.10.2021, 14:20, Разное
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Закон направлен на обеспечение прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода пенсионных средств от одного страховщика другому, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Сейчас при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой накопления передаются без части дохода от инвестирования. Удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого гражданин отказался.

Вернуть эти деньги человек не может. Сделать это не получится даже в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

В ряде случаев люди, узнавая о незаконном переводе их средств в другой негосударственный пенсионный фонд, подавали в суд и выигрывали дело, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но доход от инвестиций вернуть не могли, подчеркнул он.

“Законопроектом предлагается, в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода”, – пояснил председатель ГД.

Напомним, что на этой неделе состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. Опрошенные “Дни.ру” эксперты считают, что под руководством Вячеслава Володина обновленный депутатский корпус будет развивать лучшие практики седьмого созыва.



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