Волосы цвета фиолетового винограда – тренд этой осени: какие оттенки в моде

Тренд осени 2021-го – фиолетовый цвет волос, переходящий в пурпурный с красноватыми оттенками, как у гроздей винограда. Цвет сезона вдохновлен временем сбора урожая винограда. Идеально подходит женщинам с темными волосами. Особенно красиво и эффектно виноградный цвет будет смотреться на здоровых, ухоженных, блестящих локонах.

С помощью такого цвета можно создать романтический и мечтательный, а также экстравагантный образ.

Новый тренд

Как известно, не все сорта темного винограда имеют одинаковый цвет и не все грозди идентичны. Это значит, что для окрашивания волос подходят различные темные и свелые оттенки, которые придают волосам трехмерность и большую яркость.

Таким образом, виноградно-фиолетовый цвет волос 2021 года – это не просто плоский фиолетовый тон, а нечто большее.

Часто брюнеткам, прежде чем изменить цвет волос, приходится осветляться, чтобы получить нужный оттенок. На этот раз этого делать не сделает или нужно осветлить совсем немного.

Как покрасить волосы

Лучше всего покрасить волосы у мастера-парикмахера. Но, чтобы понять, понравится и подходит ли этот довольно неестественный цвет, лучше всего купить недорогие быстро смываемые краски, которые помогут получить временный, но вполне хороший результат.

Прежде всего, нужно правильно выбрать оттенок, который может переходить в индиго, темно-фиолетовый или бордовый. Если волосы темные, нужно просто следовать инструкции, которая прилагается к краске. После нанесения средства нужно подержать его на волосах, затем промыть. Останется только наслаждаться результатам. Волосы останутся темными, но с пурпурными отблесками, которые после мытья постепенно будут становиться светлее.

Самое быстрое и простое решение – покрасить все волосы, но можно попробовать нанести краску только на несколько прядей. Сначала эти пряди нужно отделить, а затем быстро нанести краску, чтобы время выдерживания было одинаковым.

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Чтобы получить действительно идеальный вид, следует полагаться на опытных мастеров. Можно взять с собой в салон несколько фотографий цвета волос, который нужно получить, и показать их парикмахеру.

Кому больше всего подходит фиолетовый цвет волос

Этот цвет подходит как юным девушкам, так и зрелым дамам. Благодаря разнообразию оттенков можно подобрать его к любому тону кожи. Лучше всего он подходит брюнеткам южного типа.

К каким стрижкам лучше всего подходит

Конечно, можно покрасить в модный цвет волосы любой длины, но этот тон все-таки лучше всего подходит для длинных, особенно волнистых волос и позволяет получить действительно уникальные и оригинальные световые эффекты.

Длинные волосы такого оттенка можно носить по-разному: распущенными, собранными в хвост, заплетенными в косы. Также можно собрать только часть волос и закрепить.

Если волосы короткие, также можно сделать окрашивание и похвастаться модным отенком. В этом случае рекомендуется немного завить локоны, чтобы получить утонченный и гламурный вид.

Обладательницам фиолетово-виноградных волос подойдут следующие прически:

Распущенные с красивыми волнами или завитками. Высокий хвост с закрученными с помощью плойки кончиками. Прямые распущенные. Подходит для длинных волос и для строгого каре. Длинные волосы с различными видами плетения (косами, жгутами). Высокий или низкий пучок на длинных или средней длины волосах.