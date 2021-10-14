Какая ты мать? – Личное мнение

Матери бывают трёх типов: душные (гиперопекающие), отсутствующие (кукушки) и адекватные.



Ложечку — за маму! Фото: istockphoto.com

Как бы парадоксально это ни звучало, но душные мамаши имеют с кукушками много общего: и те, и другие ставят собственные интересы выше интересов своих детей.

Да, эти интересы разнятся.

В интересах душной мамаши — прицепиться мёртвой хваткой к ребёнку, потому что наедине с собой ей — тошно. В интересах кукушки — избавиться от ребёнка, потому что ей с ним — неинтересно. Ни та, ни другая не готовы идти на жертвы ради собственных детей.

И только адекватная мать всегда действуют в интересах, прежде всего, ребёнка, и если того требуют обстоятельства, идёт ради него на жертвы.

Вот если бы у меня были дети, они бы учились только заграницей. Скорее всего, в Англии.

Да, мне такой расклад, в отличие от кукушки, был бы не комфортен. Однако я, в отличие от мамы-душнилова, на него бы согласилась, потому что учёба в Англии — это прекрасный старт в жизни.

Если вы считаете себя адекватными родителями, ставящими интересы детей выше своих собственных, и учёба в Англии не является для вас чем-то из области фантастики, то советую посетить выставку Top UK Schools.

Если вы решили, что ваш ребёнок будет получать среднее образование зарубежом, то эта выставка с участием представителей элитных школ Великобритании может быть вам крайне полезна.

Выставка пройдёт пройдёт 23 октября в режиме онлайн. Приезжать никуда не нужно.

Вот некоторые вопросы, на которые вы можете получить ответы, приняв участие в выставке:

1) Как поступить в лучшие зарубежные школы, чьи выпускники в дальнейшем учатся в самых топовых вузах мира?

2) Какая программа подойдет ребенку: IB или A-Level?

3) Какие предметы выбрать в школе для углубленного изучения и как это повлияет на выбор университета?

4) Как готовиться к поступлению в школу?

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Напоминаю: платить за участие ничего не нужно, но предварительная регистрация необходима.

А каким родителем считаете себя вы: гиперопекающим, отсутствующим, адекватным? Какую оценку поставите себе, как родителю?

Будьте, пожалуйста, честны. Хотя бы перед самим собой.

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