“Хорошие сиськи”, “Секси”. Бейонсе в откровенном наряде закинула ногу на поручни
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Артистка оставила публикацию без комментариев.
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На другом фото певица позирует в этом же наряде на лестнице, закинув ногу на поручни.
“Хорошие сиськи”, – оценили снимки певицы ее поклонники.
“Секси”, – написали фолловеры.
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Контекст:
Бейонсе – 28-кратная обладательница премии “Грэмми”, исполнительница песен в стиле R’n’B и хип-хоп.
Певица замужем за американским рэпером Jay-Z. Они поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.
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