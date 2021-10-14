 

“Хорошие сиськи”, “Секси”. Бейонсе в откровенном наряде закинула ногу на поручни

14.10.2021, 13:50, Новости дня
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Артистка оставила публикацию без комментариев. 

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Публикация от Beyonce * (@beyonce)

На другом фото певица позирует в этом же наряде на лестнице, закинув ногу на поручни.

“Хорошие сиськи”, – оценили снимки певицы ее поклонники. 

“Секси”, – написали фолловеры.

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Публикация от Beyonce * (@beyonce)

Контекст:

Бейонсе – 28-кратная обладательница премии “Грэмми”, исполнительница песен в стиле R’n’B и хип-хоп.

Певица замужем за американским рэпером Jay-Z. Они поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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