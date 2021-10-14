 

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

14.10.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, как только специалисты дадут ему такую рекомендацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится и, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин сделать повторную прививку от ковида.

По его словам, не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии безответственно.

Внимание представителя Кремля обратили на высказывания о том, что рост заболеваемости ковидом в РФ продолжается из-за низкого уровня вакцинации и безответственного поведения некоторых людей. Ему задали вопрос, какой в Кремле видят выход из этой ситуации.

«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости», – ответил Песков.

Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / В Минобороны РФ раскрыли вранье Болтона о диалоге с Шойгу

16.11 / Ученые выявили способный подавлять коронавирус продукт

16.09 / “После первого обстрела поехал осмотреть последствия и получил ранение”. Главу администрации Счастья прооперировали

27.08 / Злоумышленников, обстрелявших автобус с соратниками Кивы, задержали – Геращенко

29.04 / Посол Нидерландов подарил украинским медикам 600 горшков с тюльпанами

17.01 / Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы

11.12 / “Мэр” оккупированного Дебальцево подарил детсаду кухонный венчик

08.03 / Жена принца Гарри заявила, что родственники мужа опасались из-за цвета кожи их сына

29.01 / Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в незаконных акциях

22.12 / Посол РФ прокомментировал санкции минторга США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика