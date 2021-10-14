 

Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире

14.10.2021, 13:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДля полноценной реализации прав женщин предстоит еще многое сделать, в том числе в экономически развитых странах, сообщил президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме.

«Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни», – цитирует ТАСС главу государства.

Путин отметил, что даже в экономически развитых странах очень часто фиксируются «перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда».

«Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно», – добавил президент.

Вместе с тем глава государства назвал Евразийский женский форум «площадкой для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем». По его мнению, личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет миллионы людей в разных странах мира.

Ранее Путин заявил, что динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины.



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