Стрелявший из страйкбольного ружья у московской школы подросток оказался уроженцем США

Стрелявший из страйкбольного ружья у школы в столице подросток родился в Соединенных Штатах, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По имеющейся информации, несовершеннолетний родился в США, но сейчас живет со своим отцом в Москве», – сообщил собеседник РИА «Новости».

В среду сообщалось, что неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы.

Позже в школе сообщили, что учреждение не прекращало свою работу в то время, как молодой человек гулял возле нее с ружьем. В ГУ МВД уточнили, что юноша целился в заброшенное здание рядом со школой, он задержан.