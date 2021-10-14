 

Стрелявший из страйкбольного ружья у московской школы подросток оказался уроженцем США

14.10.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтрелявший из страйкбольного ружья у школы в столице подросток родился в Соединенных Штатах, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По имеющейся информации, несовершеннолетний родился в США, но сейчас живет со своим отцом в Москве», – сообщил собеседник РИА «Новости».

В среду сообщалось, что неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы.

Позже в школе сообщили, что учреждение не прекращало свою работу в то время, как молодой человек гулял возле нее с ружьем. В ГУ МВД уточнили, что юноша целился в заброшенное здание рядом со школой, он задержан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В Казахстане задумались о введении жесткого карантина

22.12 / США ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, связанных с военными

05.08 / Дональд Трамп продолжает подогревать опасения, что подсчёт голосования по почте займёт месяцы

31.05 / Опубликовано видео задержания стрелявшего в Екатеринбурге по прохожим

17.06 / Песков оценил переговоры Путина и Байдена

05.10 / У пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани диагностирован коронавирус

30.07 / Компания Eli Lilly надеется получить одобрение экспериментального метода лечения COVID-19

10.07 / США вновь пригласили Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями

26.06 / Турция: книга Болтона дает искаженное представление о переговорах Трампа и Эрдогана

04.05 / И.о. вице-премьера Армении привился «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика