Гинеколог назвал лучшие продукты для женского здоровья и молодости
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Женщинам следует употреблять в пищу больше морепродуктов. Так считает российская врач-гинеколог Мария Нигматуллина.
Нигматуллина пояснила, что морепродукты богаты йодом, которого зачастую не хватает женскому организму. Помимо них специалист рекомендует включить в рацион сливочное масло, яйца, печень, морковь, зелень, листья салата, красный перец, квашенную капусту, цитрусовые и шиповник, сообщает телеканал “360”.
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