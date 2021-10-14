Гинеколог назвал лучшие продукты для женского здоровья и молодости

Женщинам следует употреблять в пищу больше морепродуктов. Так считает российская врач-гинеколог Мария Нигматуллина.

Нигматуллина пояснила, что морепродукты богаты йодом, которого зачастую не хватает женскому организму. Помимо них специалист рекомендует включить в рацион сливочное масло, яйца, печень, морковь, зелень, листья салата, красный перец, квашенную капусту, цитрусовые и шиповник, сообщает телеканал “360”.