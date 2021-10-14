Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и рядом других стран. Ограничения на полеты начнут снимать с 9 ноября.

В частности, власти планируют открыть регулярные и чартерные рейсы в популярные египетские курорты – Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Помимо этого Россия взаимно откроет воздушные границы с Ираном, Багамскими Островами, Нидерландами, Норвегией, Швецией, Оманом, Словенией и Тунисом, а для прошедших вакцинацию граждан станут доступны полеты в Таиланд, сообщает Ura.ru.