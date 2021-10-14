 

В оккупированном Крыму к 12 годам колонии приговорили 61-летнего украинца – правозащитники

14.10.2021, 13:02, Новости дня
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Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что прокурор просил для украинца 14 лет лишения свободы.

“Ширинг просил его оправдать, сообщив, что его оговорили и свалили на него всю вину. По информации Дмитрия Динзе, они намерены подавать апелляционные жалобы на данный приговор”, – отметили в публикации.

Правозащитники напомнили, что Ширинга и российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко ФСБ России задержала 15 апреля 2020 года. Против них были открыты уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

По версии ФСБ, Кузьменко, служившая прапорщиком в воинской части в Крыму, якобы передавала  Ширингу информацию о численности личного состава полка, вооружении и местах его дислокации. А он якобы передавал эти данные в Минобороны Украины.

7 июня этого года Южный окружной военный суд России приговорил Кузьменко к восьми годам  лишения свободы с отсрочкой на два года. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме.

В Крымской правозащитной группе отметили, то Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он жаловался на непредоставление медицинской помощи в Симферопольском СИЗО.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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